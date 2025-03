L'intelligenza artificiale per risolvere i problemi della rete elettrica causati dall'IA

L'Open Power AI Consortium unisce aziende energetiche e tecnologiche per sviluppare modelli IA open source con l'obiettivo di migliorare efficienza, resilienza e gestione dell'energia nel contesto della crescente domanda globale.

È nato l'Open Power AI Consortium, un'iniziativa che unisce aziende energetiche, colossi tecnologici e ricercatori con l'obiettivo di sviluppare modelli di intelligenza artificiale specifici per il settore dell'energia attraverso un approccio collaborativo.

Guidato dall'Electric Power Research Institute (EPRI), un'organizzazione indipendente di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia, il consorzio mira a creare modelli di IA open source basati su dati specifici dell'industria energetica, fornendo strumenti per migliorare l'affidabilità della rete, ottimizzare le prestazioni delle infrastrutture e rendere più efficiente la gestione energetica.

Secondo Arshad Mansoor, presidente e CEO di EPRI, la collaborazione tra le aziende del settore permetterà di accelerare l'adozione dell'IA e sviluppare soluzioni su misura per le esigenze dell'energia globale.

L'Open Power AI Consortium vede la partecipazione di numerosi attori di spicco nel mondo dell'energia e della tecnologia. Tra le aziende energetiche figurano nomi come PG&E, Con Edison, Constellation Energy, Duke Energy, Tennessee Valley Authority e ENOWA, la divisione energia e acqua di NEOM.

Sul fronte tecnologico, invece, sono presenti giganti come NVIDIA, Microsoft e Oracle. EPRI, NVIDIA e Articul8, una startup innovativa parte del programma NVIDIA Inception, stanno lavorando alla realizzazione di modelli di IA multimodali specifici per il settore elettrico. Questi modelli, addestrati su enormi database di dati proprietari, saranno in grado di supportare le utility nell'ottimizzazione delle operazioni, nell'aumento dell'efficienza energetica e nel miglioramento della resilienza delle reti.

Secondo le previsioni dell'International Energy Agency, il consumo globale di energia crescerà del 4% annuo fino al 2027, spinto in gran parte dall'aumento della domanda dei datacenter. Per affrontare questa sfida, le aziende energetiche devono potenziare le infrastrutture, bilanciare fonti di energia diversificate e aumentare la capacità della rete. L'IA, da nemica, può diventare un alleato prezioso in questo processo.

Grazie a modelli addestrati su documenti specifici del settore, come regolamenti, studi accademici e documenti tecnici, le utility potranno valutare più rapidamente le esigenze energetiche e velocizzare procedure complesse come la preparazione di studi di interconnessione per nuove fonti di energia. Attualmente, questi studi possono richiedere fino a quattro anni per essere completati, ma l'uso dell'IA potrebbe ridurre il tempo necessario di almeno cinque volte.

Oltre a semplificare le pratiche burocratiche, il consorzio si propone di sviluppare un quadro di riferimento standardizzato per valutare l'affidabilità e le prestazioni delle tecnologie di IA applicate all'energia. In questo modo, utility, ricercatori e altri stakeholder del settore potranno confrontare le soluzioni disponibili e adottare quelle più efficaci.

L'aumento della domanda di energia ha spinto molte aziende tecnologiche a investire massicciamente in fonti rinnovabili. Microsoft, ad esempio, ha recentemente aggiunto 475 megawatt di energia solare al proprio portafoglio, oltre ad aver investito in un progetto di sviluppo di energia rinnovabile da 9 miliardi di dollari. Tuttavia, sebbene l'espansione delle fonti rinnovabili sia fondamentale, non è l'unica soluzione al problema della crescente domanda.

Un recente studio ha dimostrato che, ottimizzando l'uso dell'energia e spostando le operazioni non urgenti nei periodi di minor domanda, si potrebbe liberare una capacità di 76 gigawatt negli Stati Uniti, pari a circa il 10% della domanda di picco del paese. Strategie di questo tipo, basate sull'uso intelligente dell'IA, rientrano tra le soluzioni che il consorzio esplorerà nei prossimi anni.