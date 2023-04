Intel: per il Fuorisalone di Milano un evento dedicato al Design dei Videogame

In occasione del Fuorisalone 2023, la kermesse di eventi che quest’anno avrà luogo a Milano dal 17 al 23 aprile, Intel ha organizzato la mostra Il Design nei Videogame, curata da Video Games Party (VGP). La mostra sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 20.00 presso Spazio Filippetti, in viale Angelo Filippetti 41, nel distretto di Porta Romana, e prevede uno showcase dedicato a gaming e creator, e un ricco palinsesto di workshop, seminari, interviste e momenti di incontro con professioniste e professionisti del mondo videoludico.

L'evento ruota intorno ai temi della diversity, l’inclusività e il punto di vista delle donne. Una mostra, infatti, ricorda il ruolo delle donne nella storia dei videogiochi, concentrandosi su 6 figure in particolare che hanno influito enormemente sull'evoluzione del media videoludico. Sono Carol Shaw (River Raid), Sheri Graner Grey (Star Wars Galaxies), Roberta Williams (King's Quest), Jina Ishiwatari Tsukahara (Sonic the Hedgehog), Brenda Romero (Wizardry 8) e Amy Hennig (Legacy of Kain: Soul Reaver).

Parallelamente alla mostra, è previsto uno showroom in cui i visitatori potranno scoprire e giocare con i migliori PC portatili per gamer e creator contemporanei, mettersi alla prova su di un campo da tennis virtuale offerto dalla software house italiana AnotheReality, così come italiane sono SiComputer, che in collaborazione con Res-Tech porterà dal Misano World Circuit un simulatore di guida creato per i piloti delle corse, e Twinkly, che illuminerà l’area con le sue soluzioni a led pensate per il gaming.

Una settimana di lezioni e di incontri: nell’ambito dell’evento è previsto un ricco palinsesto di incontri, seminari e interviste sul tema del design dei videogame e della progettazione, con un focus speciale sul punto di vista delle donne e sulla diversity & inclusion del settore. Oltre a testimonianze e scambi di opinioni con content creator, game designer e giocatrici professioniste di eSport. Il programma prevede interventi, fra gli altri di Dallara, Cristina Nava, e le content creator Ckibe e Kafkanya. Inoltre, la Digital Bros Game Academy offrirà tre lezioni sul game design. Il tutto aperto al pubblico ad ingresso libero.

Di seguito il programma completo dell'evento organizzato da Intel.