Intel Core i9-14900KF: la prima CPU al mondo a completare SuperPi in meno di 3 minuti

L'overclocker SAFEDISK ha stabilito un nuovo record mondiale con un processore Intel Core i9-14900KF: ha completato il test SuperPi 32M in 2 minuti 59 secondi e 919 millesimi. Naturalmente, la CPU è stata sottoposta a un overclock a dir poco aggressivo che ha portato il clock a 8449,22 MHz. I risultati sono consultabili dal databasse di HWBot.

SAFEDISK, infatti, ha lasciato attivi esclusivamente 4 P-Core e 4 thread che, aiutati dall'immancabile raffreddamento ad azoto liquido, hanno consentito di battere il record. La CPU era installata su una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore accompagnata da 32 GB di memoria RAM G.Skill DDR5-7800 CL36, anch'essa però overcloccata a 9000+ MHz (CL32-48-45-36-2T).

Il risultato è stato il completamento del test SuperPi 32M in meno di tre minuti. Per avere un termine di paragone, la medesima CPU con parametri stock impiega quasi 6 minuti a completare il test. Per quanto sia un risultato notevole, però, la gloria potrebbe avere i minuti contati, dato che gli overclocker avranno presto tra le mani il nuovo Core i9-14900KS.

Il Core i9-14900KF, infatti, rappresenta una variante dell'omonima CPU, ma con iGPU disattivata. Le varianti KS, invece, rappresentano chip selezionati capaci di offrire prestazioni leggermente superiori rispetto ai chip distribuiti in massa. Non a caso, il nuovo Core i9-14900KS è in grado di raggiungere un clock di 6,2 GHz già di fabbrica. Sarà interessante, quindi, vedere fino a che punto riusciranno a spingersi gli overclocker.