Intel attacca AMD, che risponde: volano stracci sui chip per le handheld

Al CES 2026 AMD e Intel si sono scontrate apertamente sul futuro delle handheld. Intel ha accusa AMD di vendere 'silicio antiquato', mentre AMD ha difeso i propri chip progettati ad hoc per il settore, criticando l'approccio di Intel con Panther Lake

Il CES 2026 ha offerto un nuovo capitolo della competizione tra AMD e Intel, questa volta focalizzato sul mercato emergente dei PC handheld da gioco. Al centro del confronto ci sono le strategie architetturali adottate dalle due aziende e, soprattutto, l'idoneità dei rispettivi processori a un segmento che richiede un equilibrio molto specifico tra prestazioni grafiche, consumi e integrazione software.

Durante una tavola rotonda con la stampa, Rahul Tikoo, senior VP e general manager del client business di AMD, ha risposto indirettamente alle recenti affermazioni di Intel, che aveva definito i chip AMD della serie Z2 come basati su "silicio antiquato". Secondo AMD, l'approccio di Intel - che parte da processori mobile adattati - non sarebbe ideale per il mondo handheld, dove la priorità non è la potenza di calcolo generale né l'I/O, bensì la resa grafica e l'efficienza energetica in scenari di gioco.

Tikoo ha descritto Panther Lake come una sorta di "coltellino svizzero": versatile, ma non ottimizzato per un uso specifico. AMD riconosce di adottare talvolta soluzioni simili, ma sostiene che il cuore del mercato handheld richieda SoC progettati ad hoc, con GPU potenti, tecnologie software come FSR e una stretta collaborazione con gli sviluppatori di piattaforme come Xbox e PlayStation.

A supporto delle proprie tesi, AMD ha citato un test interno condotto dopo che un cliente aveva segnalato una maggiore autonomia dei sistemi Intel Lunar Lake rispetto ai Ryzen AI 300. Secondo AMD, in modalità DC il guadagno energetico deriverebbe da un drastico calo delle prestazioni, con i Core i7 che, a detta dell'azienda, si comporterebbero come un Core i3. Una critica diretta al ruolo degli E-core, ritenuti efficienti ma penalizzanti sul piano prestazionale, mentre AMD rivendica un bilanciamento già ottimizzato a monte per i propri partner.

Dal canto suo, Intel rivendica progressi significativi con la nuova generazione Core Ultra Series 3, nota come Panther Lake. I modelli Core Ultra X7 e X9 integrano la GPU Xe3 Arc B390 che, secondo Intel, è in grado di avvicinarsi alle prestazioni di una GeForce RTX 4050 Laptop, ma con consumi inferiori. I primi test sono piuttosto convincenti.

Parlando con PCWorld, Nish Neelalojanan, senior director of product management client di Intel, ha spiegato che l'azienda intende tornare con decisione nel settore handheld grazie a Panther Lake, incluso un derivato specifico in arrivo entro l'anno. Secondo il manager, il ritorno degli E-core a basso consumo - assenti in Lunar Lake - rappresenta un vantaggio chiave per il gaming portatile. Neelalojanan ha inoltre sottolineato come il mercato sia oggi più maturo rispetto al passato, citando anche i miglioramenti software introdotti da Microsoft per l'esperienza gaming full-screen.

Al di là delle schermaglie verbali, lo scontro tra AMD e Intel evidenzia quanto il settore degli handheld gaming PC sia diventato strategico e quanto la competizione tra i due colossi dei semiconduttori si prepari a essere più serrata rispetto a quanto visto negli ultimi anni.