Ryzen 7 9850X3D presentato al CES 2026: cosa cambia rispetto al 9800X3D
AMD ha annunciato il Ryzen 7 9850X3D, evoluzione del 9800X3D. Stesse basi tecniche, ma boost fino a 5,6 GHz per prestazioni superiori: fino al +27% sul Core Ultra 9 285K e circa +3% sul predecessore. Arrivo nel Q1 2026 a prezzo ancora da definire.di Manolo De Agostini pubblicata il 07 Gennaio 2026, alle 09:41 nel canale Processori
Il processore gaming migliore al mondo è pronto a cedere lo scettro. Il Ryzen 7 9800X3D, infatti, si appresta a inchinarsi a un nuovo modello chiamato Ryzen 7 9850X3D con specifiche tecniche tali da proiettarlo al vertice del settore.
Il nome della nuova SKU della gamma Ryzen 9000 di AMD lascia intendere che le fondamenta sono le stesse del Ryzen 7 9800X3D: 8 core Zen 5 e 16 thrad, 104 MB di cache L2+L3, TDP di 120 Watt, supporto DDR5 e compatibilità con il socket AM5.
A cambiare è un unico parametro, la frequenza di lavoro, che sale di 400 MHz rispetto al 9800X3D, per un valore di boost fino a 5,6 GHz (il clock di base rimane pari a 4,7 GHz). A fronte di questo incremento del clock, il Ryzen 7 9850X3D è in grado di staccare il Core Ultra 9 285K di Intel del 27% di media, almeno secondo AMD, sulla base di oltre 35 titoli testati a 1080p con dettagli alti.
Il salto rispetto al 9800X3D, intorno al 3% circa, ovviamente ridotto, ma forse per alcuni sufficiente a puntare sul nuovo arrivato, magari rivendendo il modello a bordo dei propri PC. Questo processore sarà disponibile nel corso del Q1 2026 a un prezzo ancora da definire.
se sei uno che ha una 5090 e giochi a 1080p li si sei un caso che avrebbe senso comprare questa cpu ma mi sembra che sia un caso limite
