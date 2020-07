Compri un Ryzen 7 o un Ryzen 9? C'è Assassin's Creed Valhalla in bundle!

AMD ha annunciato un nuovo bundle chiamato Equipped To Win (Pronto a vincere) che riguarda tutte le CPU Ryzen di terza generazione delle serie Ryzen 7 e Ryzen 9. Da oggi fino al 3 ottobre, presso i rivenditori che aderiscono all'offerta (Next ed Eprice), gli utenti potranno richiedere una copia omaggio di Assassin's Creed Valhalla, che verrà distribuito entro fine anno. I gamer potranno riscattare la loro copia di Assassin's Creed Valhalla presso il sito web di AMD Equipped to Win fino al 7 novembre.

Il gioco arriverà, oltre che su PC, anche su Xbox Series X, PS5, Xbox One, PS4 e Stadia, proponendoci la storia di Eivor, un predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie: il contesto narrativo scelto da Ubisoft per il nuovo Assassin's Creed è quello degli 'anni bui' dell'Inghilterra, più precisamente nel IX secolo d.C.

"Non vediamo l'ora che i giocatori possano provare l'incredibile avventura vichinga che li attende", ha affermato Ashraf Ismail, direttore creativo di Assassin’s Creed Valhalla. "Vestire i panni di Eivor, sia come predone vichingo che come leader di un clan, aiuterà i giocatori a comprendere i conflitti di questo antico popolo, mentre cercheranno di stabilire un nuovo insediamento nel cuore di una lotta di potere per il controllo dell'Inghilterra".

Il protagonista è costretto ad abbandonare la Norvegia dopo un'incessante serie di guerre. Eivor guiderà il suo clan attraverso il mare del nord con l'intento di raggiungere l'Inghilterra: qui l'Assassino troverà la resistenza dei Sassoni e del Re Aelfred del Wessex, determinati a proteggere le proprie terre dall'invasione pagana. L'eroe vichingo proverà a reclamare il trono d'Inghilterra e "dovrà fare tutto il necessario per far sì che il Valhalla non resti solo un miraggio".

Eivor potrà essere un protagonista maschile o femminile e sarà possibile personalizzare il suo aspetto accedendo a un inedito sistema di personalizzazione: potremo scegliere la pettinatura, i tatuaggi, i colori di guerra e l'equipaggiamento. Ogni decisione presa durante l'avventura, tra alleanze politiche e battaglie, influenzerà il corso della trama e lo scenario stesso di Assassin's Creed Valhalla.

Bisognerà inoltre curare la gestione del proprio insediamento, una delle principali novità di questo capitolo, oltre espandere il proprio avamposto per ottenere potere e sviluppare la propria influenza. Esplorando la costa con la nave vichinga, inoltre, sarà possibile prendere parte ad una serie di assalti per ottenere risorse e ricchezze.