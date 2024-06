Occhio ai prezzi di iPhone 15 Pro e Pro Max da 256 GB, sono al minimo storico. E l'iPhone 14 di base costa solo 649

In collaborazione con Amazon

iPhone 15 Pro 256GB a 1.049€

iPhone 15 Pro Max 256GB a 1.199€

I dispositivi Apple, quando vanno in sconto, lo fanno normalmente con tagli di prezzo in percentuale risicatissimi. È invece crollato il prezzo dell'iPhone 15 Pro Max 256 GB stamattina, in tutti i colori. Infatti, il prezzo precedente era di 1.249€ . Rispetto ad iPhone 15 Pro, il Pro Max ha uno schermo più grande, da 6,7 pollici e a risoluzione maggiore, 2796×1290 pixel a 460 ppi. Inoltre, può offrire capacità di zoom ottico superiore rispetto al modello Pro grazie a un obiettivo teleobiettivo avanzato.

Per il resto le caratteristiche tra i due modelli sono simili, con entrambi che equipaggiano il SoC di nuova generazione Apple A17 Pro. Inoltre, oggi iPhone 15 Pro Max è in assoluto il più conveniente tra i modelli Pro perché, su Amazon, tutti gli altri sono saliti di prezzo rispetto ai giorni scorsi, mentre lui scende, e di tanto come abbiamo visto.

Allo stesso tempo, però, anche iPhone 15 Pro, sempre da 256 GB, è al prezzo minimo storico , anche in questo caso in tutti i colori.

iPhone 14 128 GB a 649€