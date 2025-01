Diversi Apple Watch ai minimi storici ora: Series 9 GPS + Cellular a 538 e SE GPS 44 mm a soli 210

Gli Apple Watch si distinguono per la loro perfetta integrazione con l'ecosistema Apple e offrono funzionalità avanzate come il monitoraggio della salute (ECG, ossigeno nel sangue, rilevamento di cadute), notifiche intelligenti e app personalizzabili. Sono eleganti, resistenti e disponibili in diversi materiali e modelli. Molti Apple Watch sono ora ai loro prezzi minimi storici .

Sono appena scesi i prezzi di questi bellissimi e completissimi Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm. Oltre alla cassa di grandi dimensioni, si contraddistinguono per il supporto Cellular, che consente di mandare messaggi, telefonare e ascoltare musica in streaming anche se non si ha con se l’iPhone. Argento/blu tempesta e Oro/grigio creta sono i colori ora in offerta.

Se volete economizzare un po' c'è in offerta lo stesso identico modello ma con cassa da 41 millimetri invece di 45 millimetri. I colori da guardare sono grafite per la cassa e mezzanotte per il Cinturino Sport, insieme all'oro per la cassa e il grigio per il cinturino.

Se vi interessa semplicemente entrare nel mondo Apple Watch oggi costa pochissimo il modello SE di seconda generazione con cassa da 44 millimetri. Il colore da guardare è Galassia. Parliamo di un dispositivo perfetto per stare in forma, restare in contatto, monitorare la salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10 si hanno più informazioni a colpo d’occhio. E con funzioni come “Rilevamento incidenti” e parametri evoluti per i workout, Apple Watch SE ti dà tutto quello che ti serve, a un prezzo che ti piacerà.

Ma occhio anche a questa interessante offerta sul nuovo Apple Watch Series 10, in diversi colori, e prestando attenzione al fatto che uno dei due modelli in offerta ha supporto Cellular (ovvero si connette a internet senza bisogno di avere l'iPhone vicino) e l'altro no.

Apple Watch Series 10 si distingue come il più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore di soli 9,7 mm, grazie a una riprogettazione interna che ha coinvolto anche il sistema degli altoparlanti e ridotto il loro ingombro del 30%. Il dispositivo vanta il display più grande mai visto su un Apple Watch, superando anche Apple Watch Ultra, con uno schermo OLED che offre maggiore luminosità, angoli di visione più ampi e supporto per la modalità always-on con aggiornamenti ogni secondo.