Apple pronta a presentare un MacBook Pro ''monstre'' con 32GB di RAM e CPU a 6 core

Alle ore 19 di oggi si aprirà l'annuale WWDC 2018 ossia l'evento dedicato agli sviluppatori che Apple svolge proprio nel mese di giugno e che solitamente vede l'esternazione delle novità software per iPhone, iPad ma anche MacBook e tutti gli altri device della Mela. Quest'anno l'attesa chiaramente è per il nuovo iOS 12 che dovrebbe puntualizzare molti aspetti sulla stabilità e sulla sicurezza tralasciando cambiamenti importanti a livello di grafica ma anche macOS potrebbe dire la sua con novità importanti.

Quello che emerge però nelle ultime ore è anche la possibilità che Apple sveli al mondo un nuovo prodotto. In molti parlano di un nuovo iPhone SE 2, anche se le probabilità potrebbero essere davvero basse, a differenza invece di un nuovo MacBook Pro. Chiaramente parliamo di hardware e non di design ma di fatto Apple potrebbe presentare il più potente MacBook Pro finora mai realizzato.

Secondo AppleInsider infatti l'azienda di Cupertino potrebbe lanciare un nuovo MacBook Pro con un processore Intel i7-8750H che altro non è se non una CPU della famiglia Coffee Lake con una frequenza di clock pari a 2.21 Ghz ma con un Turbo Boost capace di arrivare a 4.1 GHz. In questo caso la nuova CPU risulta costituita da sei Core e soprattutto potrebbe essere coadiuvata da ben 32GB di RAM cosa che non era ancora possibile aggiungere con gli attuali MacBook Pro i quali si fermavano a 16GB di RAM.

Non sappiamo se Apple realmente rilascerà proprio questa sera questo nuovo MacBook Pro apparso sul portale di Geekbench ma di fatto la concomitanza con l'apertura del WWDC 2018 potrebbe essere un segnale del suo arrivo e dunque della volontà da parte di Apple di aumentare la potenzialità di una macchina portatile come un MacBook Pro.

Ricordiamo come la WWDC 2018 aprirà le "danze" questa sera dalle ore 19 italiane e che potrà essere seguita al solito in streaming su Apple TV ma anche con altre piattaforme, inclusi smartphone e tablet Android e computer Linux, usando recenti versioni di Chrome, Firefox o altri browser che supportino MSE (Media Source Extensions) e il formato di compressione video/audio H.264 e AAC direttamente andando a questa pagina.