Apple pronta a presentare iPad Pro M3, iPad Air M2, MacBook Air M3 già da questa settimana

Saranno giorni di fuoco quelli in arrivo questo mese per Apple. L'azienda di Cupertino infatti si appresta a solcare il palcoscenico delle novità con una serie di annunci che promettono di scuotere il mondo della tecnologia. Secondo le recenti indiscrezioni provenienti da fonti affidabili, Cupertino prepara il terreno per svelare una serie di aggiornamenti attesi da tempo. E sebbene non sia previsto un evento speciale di lancio, la mela morsicata non mancherà di sorprendere con un assortimento di prodotti che spaziano da iPad a MacBook, da accessori innovativi a colorate novità estetiche.

Apple: in arrivo iPad Pro M3, iPad Air M2 e MacBook Air M3

A fornire uno sguardo privilegiato sulle mosse imminenti di Apple è il rinomato giornalista Mark Gurman, il quale ha condiviso dettagli cruciali attraverso un articolo su Bloomberg e alcuni tweet penetranti su X. Secondo le sue fonti, l'azienda di Tim Cook punta a svelare le sue carte già a partire dalla presente settimana, con un'attenzione particolare rivolta alla successiva.

Tra le novità che ci si attende di vedere sul tavolo di Cupertino, spiccano senza dubbio gli aggiornamenti della famiglia iPad. Si parla di due nuovi modelli di iPad Pro, dotati del potentissimo chip M3, che promettono di rivoluzionare l'esperienza utente. L'introduzione di display OLED, chassis ulteriormente affinato e fotocamera potenziata con Face ID utilizzabile anche in modalità orizzontale, sono solo alcune delle caratteristiche che potrebbero far brillare gli occhi degli amanti della tecnologia. Inoltre, si vocifera di una possibile integrazione della ricarica wireless MagSafe, un tocco di modernità che potrebbe conferire agli iPad Pro un ulteriore vantaggio competitivo sul mercato.

Ma le sorprese non finiscono qui. Apple sembra intenzionata a rivoluzionare anche la linea iPad Air, con l'introduzione di due nuovi modelli alimentati dal chip M2. Un particolare che non passa inosservato è l'ipotetica presenza di un modello da 12,9 pollici, che solletica la fantasia degli utenti in cerca di una soluzione versatile e performante.

Parallelamente agli aggiornamenti degli iPad, si profila all'orizzonte una nuova Magic Keyboard, pensata per esaltare al meglio le potenzialità degli iPad Pro. L'incremento delle dimensioni del trackpad, una custodia parzialmente in alluminio e ulteriori raffinamenti estetici, potrebbero trasformare questa periferica in un vero e proprio must-have per gli utenti più esigenti. Ma non è tutto: sembra che Cupertino abbia in serbo una nuova versione della celebre Apple Pencil, destinata a offrire un'esperienza di disegno e scrittura ancora più fluida e precisa.

Ma le novità non si fermano qui. Gli amanti dei MacBook Air possono prepararsi ad accogliere con entusiasmo i nuovi modelli da 13 e 15 pollici, equipaggiati con il potente chip M3. L'aggiornamento potrebbe essere accompagnato dal supporto di WiFi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo prestazioni di connettività all'avanguardia.

E come se non bastasse, sembra che Apple abbia in serbo anche alcune sorprese per gli amanti dell'iPhone. Sebbene non siano trapelate indiscrezioni specifiche, si parla di possibili nuovi colori per iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Un tocco di freschezza che potrebbe conquistare gli utenti alla ricerca di uno stile unico e distintivo. Anche qui ci potrebbero essere novità in seno alle custodie per iPhone e i cinturini per Apple Watch potrebbero essere protagonisti di un aggiornamento primaverile, con l'introduzione di nuove tonalità vivaci e trendy.

Tutte le probabili novità in arrivo da Apple:

Due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3 , display OLED, chassis più sottile, fotocamera con Face ID utilizzabile in orizzontale, fotocamera posteriore rivista, modifiche di design e probabile ricarica wireless MagSafe.

, display OLED, chassis più sottile, fotocamera con Face ID utilizzabile in orizzontale, fotocamera posteriore rivista, modifiche di design e probabile ricarica wireless MagSafe. Due nuovi modelli di iPad Air con chip M2 , incluso un primo modello da 12,9″

, incluso un primo modello da 12,9″ Nuova Magic Keyboard per iPad Pro con trackpad più grande, custodia parzialmente in alluminio e altre modifiche al design.

con trackpad più grande, custodia parzialmente in alluminio e altre modifiche al design. Una nuova Apple Pencil

Nuovi MacBook Air da 13″ e 15″ con chip M3 , e con probabile supporto di WiFi 6E e Bluetooth 5.3

, e con probabile supporto di WiFi 6E e Bluetooth 5.3 Nuove opzioni colore per iPhone 15 e iPhone 15 Pro

Nuovi colori primaverili per le custodie di iPhone e i cinturini di Apple Watch

L'attesa per gli annunci di Apple è dunque importante. Con una serie di aggiornamenti tanto attesi e promettenti, Cupertino si prepara a realizzare uno dei più importanti agigornamenti dell'anno. Resta solo da attendere l'ufficializzazione di queste novità e lasciarsi sorprendere dal genio innovativo che da sempre contraddistingue l'azienda di Tim Cook. E non dimentichiamo che la scorsa settimana è stata rilasciata la beta di iOS 17.4 con le novità indicate dall'UE e che dunque la versione definitiva è ormai imminente: Apple deve rilasciarla prima dell’entrata in vigore del Digital Market Act (DMA), legge dell’UE che entrerà in vigore il 6 marzo 2024.