Apple per l'Università 2025: la promozione che fa gola a chi studia. Ecco le offerte

Apple lancia la promozione universitaria 2025: AirPods in regalo e sconti esclusivi su Mac e iPad per studenti, docenti e personale scolastico. Scopri tutti i dettagli e i trucchi per sfruttare al massimo i device Apple durante il percorso accademico.

Ogni estate, tra ansia per il nuovo semestre e voglia di aggiornare il proprio arsenale tecnologico, la domanda è sempre la stessa: quale dispositivo scegliere per affrontare al meglio l’università? Apple risponde con una delle offerte più attese dell’anno, pensata per studenti, genitori e docenti che vogliono il massimo per studio e lavoro. Apple dunque lancia la promozione universitaria 2025: AirPods in regalo e sconti esclusivi su Mac e iPad per studenti, docenti e personale scolastico. Ecco tutti i dettagli

Quando parte e chi può approfittarne?

La promozione universitaria Apple è attiva da giovedì 10 luglio fino al 21 ottobre 2025. Possono partecipare:

Studenti già iscritti o appena accettati all’università

Genitori che acquistano per figli universitari

Docenti e personale di qualsiasi ordine e grado

L’acquisto deve essere effettuato tramite Apple Store Education, sia online che nei negozi fisici autorizzati.

Cosa offre Apple quest’anno?

Accessori in regalo e sconti Education

Chi acquista un Mac o un iPad tra i modelli selezionati riceve in omaggio un paio di AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, oppure può scegliere tra altri accessori compatibili (come Magic Mouse, Magic Trackpad o Magic Keyboard con Touch ID). In alternativa, si può optare per un upgrade, ad esempio agli AirPods Pro 2, pagando una differenza.

Ecco i prodotti idonei all’offerta:

MacBook Air (tutte le versioni)

MacBook Pro

iMac

iPad Air

iPad Pro

Gli sconti Education si applicano anche ad altri dispositivi e accessori, con prezzi ribassati rispetto al listino standard. Per esempio, iPad Air parte da 659€, iPad Pro da 1.099€, MacBook Air da 1.119€, MacBook Pro da 1.829€, iMac da 1.469€ (tutti prezzi con sconto Education).

Personalizzazione gratuita

Per rendere unico il proprio device, Apple offre l’incisione gratuita su iPad, AirPods, AirTag, Apple Pencil Pro e Apple Pencil (2a generazione): si possono aggiungere emoji, nomi, numeri o lettere senza costi aggiuntivi.

Sconti extra su AppleCare+

Chi rientra nei requisiti può risparmiare fino al 10% su AppleCare+ per Mac e iPad. La copertura AppleCare+ per iPad include anche gli accessori come Apple Pencil e tastiera Apple, un vantaggio non da poco per chi usa questi strumenti ogni giorno.

Apple TV+ e Apple Music: il binomio perfetto

Gli studenti che sottoscrivono Apple Music hanno incluso gratuitamente anche Apple TV+, per un intrattenimento senza limiti tra una sessione di studio e l’altra.

Le funzioni che fanno la differenza: Apple Intelligence e strumenti smart

Non è solo questione di hardware: Apple integra nei suoi dispositivi una serie di funzionalità che semplificano la vita universitaria.

Handoff : inizi un progetto su iPad e lo continui su Mac, senza interruzioni.

: inizi un progetto su iPad e lo continui su Mac, senza interruzioni. Sidecar : trasforma l’iPad in un secondo schermo per il Mac, ideale per chi lavora su più documenti o fa grafica.

: trasforma l’iPad in un secondo schermo per il Mac, ideale per chi lavora su più documenti o fa grafica. Appunti Condivisi : copia e incolla tra dispositivi Apple, anche immagini e video, in tempo reale.

: copia e incolla tra dispositivi Apple, anche immagini e video, in tempo reale. Controllo Universale : un’unica tastiera e mouse per gestire contemporaneamente più Mac e iPad sulla scrivania, passando da uno all’altro con un semplice gesto.

: un’unica tastiera e mouse per gestire contemporaneamente più Mac e iPad sulla scrivania, passando da uno all’altro con un semplice gesto. Strumenti di Scrittura : rivedi, riscrivi, riassumi o adatta il tono dei tuoi testi su Mail, Note, Pages e anche app di terze parti. Perfetto per preparare relazioni, tesi o semplici appunti.

: rivedi, riscrivi, riassumi o adatta il tono dei tuoi testi su Mail, Note, Pages e anche app di terze parti. Perfetto per preparare relazioni, tesi o semplici appunti. Image Playground: crea immagini originali partendo da descrizioni testuali e foto personali, utile per presentazioni, progetti creativi o semplicemente per divertirsi.

Perché conviene approfittarne?

Questa promozione non è solo una questione di risparmio: è un’opportunità per dotarsi di strumenti di alto livello, pensati per durare e integrarsi perfettamente nel flusso di lavoro e studio. Tra accessori in regalo, prezzi ribassati, funzioni smart e coperture assicurative agevolate, Apple si conferma alleata strategica per chi affronta il mondo universitario. Se state per iniziare l’università o vuoi semplicemente rinnovare il tuo setup, il momento giusto è adesso: l’offerta scade il 21 ottobre 2025 e, come ogni anno, le scorte dei prodotti più richiesti potrebbero esaurirsi in fretta.