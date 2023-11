Apple ottiene un trattamento di favore su Amazon grazie a un accordo segreto?

Secondo un'inchiesta condotta da Insider, Apple avrebbe stretto un accordo segreto con Amazon per eliminare la pubblicità dei marchi rivali dalle pagine dei prodotti Apple e dai risultati di ricerca correlati. Tale accordo garantirà al colosso di Cupertino un trattamento di favore rispetto alla concorrenza, suscitando le critiche di altri big del settore hi-tech.

L'indagine di Insider ha rivelato che le pagine dei prodotti Apple su Amazon sono insolitamente prive di annunci pubblicitari. Mentre i dispositivi di aziende come Samsung, Microsoft e Sony vengono promossi insieme a banner ed elenchi sponsorizzati, i prodotti della mela morsicata godono di una presentazione pulita, con pochi o nessun richiamo verso altri marchi. Stessa cosa per i risultati di ricerca su Amazon: digitando parole chiave come "iPhone" o "iPad" compaiono soltanto prodotti Apple, mentre per i concorrenti compaiono più link promozionali.

Apple-Amazon, patto segreto per proteggere la concorrenza? L'indagine di Insider

Tale disparità deriverebbe da un accordo stipulato nel 2018, quando Apple autorizzò Amazon a vendere un'ampia gamma di suoi prodotti, inclusi iPhone e iPad. In cambio, il colosso dell'e-commerce avrebbe garantito all'azienda di Cupertino l'assenza di pubblicità indesiderata. Una e-mail interna di Amazon, condivisa dalla Commissione Giustizia della Camera, confermerebbe la richiesta di Apple di mantenere "pulite" le pagine dei suoi dispositivi, senza consigli su articoli di altre marche.

Se da un lato questa intesa ha aiutato Apple a ridurre drasticamente le contraffazioni e a tutelare la user experience, dall'altro ha suscitato le ire di molti concorrenti, Samsung in primis. Secondo alcune fonti di Insider, il colosso coreano avrebbe protestato vivacemente con Amazon per ottenere lo stesso trattamento di favore, senza però successo.

La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e la concorrenza: perché solo Apple gode di questo privilegio? Il gruppo di Cupertino paga Amazon per mantenere "pulite" le sue pagine? E soprattutto, questa intesa viola le regole antitrust? Ricordiamo che di recente la Federal Trade Commission ha accusato Amazon e l'ex CEO Jeff Bezos di inondare il sito di annunci irrilevanti pur di massimizzare i profitti, noncuranti dell'esperienza degli utenti. Apple e Amazon, dal canto loro, dovrebbero chiarire i termini di questo presunto 'accordo segreto', dissipando ogni dubbio sulla sua liceità.