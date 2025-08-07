GitHub spoilera GPT-5: post cancellato ma novità ormai svelate

GitHub spoilera GPT-5: post cancellato ma novità ormai svelate

GitHub ha accidentalmente pubblicato un blog post ora rimosso in cui anticipa larrivo di GPT-5 di OpenAI, con quattro varianti e miglioramenti significativi in ragionamento, qualità del codice e interazione utente. Il lancio ufficiale è previsto per oggi, 7 agosto 2025

di pubblicata il , alle 10:21 nel canale Scienza e tecnologia
OpenAI
 

Un blog post su GitHub, ora rimosso, ha accidentalmente svelato la nuova gamma di modelli GPT-5 di OpenAI, annunciando che saranno disponibili in quattro differenti varianti, con migliorie sostanziali nel ragionamento, nella qualità del codice e nellesperienza utente. La notizia è stata inizialmente individuata da utenti su Reddit prima che il post venisse rapidamente cancellato.

GPT-5 is now generally available in GitHub Models
byu/Dikong227 inChatGPTCoding

Secondo il post, reperibile su servizi di archiviazione web, GPT-5 offre capacità "agentiche" potenziate  e riesce a gestire compiti di codifica complessi con input minimali. Le quattro versioni confermate da GitHub sono:

  • gpt-5, progettato per compiti logici e multi-step;
  • gpt-5-mini, una versione più leggera pensata per applicazioni con vincoli di costo;
  • gpt-5-nano, ottimizzato per la velocità e indicato per applicazioni che richiedono bassa latenza;
  • gpt-5-chat, ideato per conversazioni avanzate, naturali, multimodali e contestuali, orientato alle imprese.

Lannuncio di GitHub si aggiunge alle indiscrezioni trapelate nelle settimane precedenti circa il lancio di GPT-5, con versioni mini e nano accessibili anche tramite API. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, aveva già anticipato luscita imminente di GPT-5, che OpenAI ha programmato di ufficializzare con un LIVE5TREAM alle 10:00 PT del 7 agosto 2025, cioè le 19:00 di oggi.

GPT-5 promette di essere il modello più avanzato di OpenAI, capace di migliorare significativamente il ragionamento e linterazione con lutente, supportando lautomazione di compiti complessi nella programmazione e nel problem-solving, riducendo gli errori grazie ad un ragionamento strutturato e integrando capacità multimodali più avanzate rispetto ai predecessori. Questa release rappresenta un passo importante verso lintegrazione di strumenti AI più potenti e versatili, rivolti sia a sviluppatori che ad utenti enterprise.

Nei giorni scorsi OpenAI ha lanciato anche due modelli open-weight GPT-OSS, uno dei quali è abbastanza piccolo da poter essere eseguito localmente su un PC personale.

I migliori sconti su Amazon oggi
-62%

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 2 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 1 Testina Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Supporto per testine + 1 Dentifricio Oral-B Pro-Expert, Pulizia Denti

129.99 49.99 Compra ora
-14%

ECOVACS GOAT G1-800 robot tagliaerba 800mq senza filo perimetrale, Rasaerba robot con mappatura automatica, posizionamento Banda Ultra Larga+Vision+GPS, gestione di 16 zone, pendenza fino al 45%

699.00 599.00 Compra ora
-53%

Amazfit GTR 3, 46 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, AMOLED, Monitor del Sonno, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2

149.90 69.90 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^