GitHub spoilera GPT-5: post cancellato ma novità ormai svelate

GitHub ha accidentalmente pubblicato un blog post ora rimosso in cui anticipa larrivo di GPT-5 di OpenAI, con quattro varianti e miglioramenti significativi in ragionamento, qualità del codice e interazione utente. Il lancio ufficiale è previsto per oggi, 7 agosto 2025

Un blog post su GitHub, ora rimosso, ha accidentalmente svelato la nuova gamma di modelli GPT-5 di OpenAI, annunciando che saranno disponibili in quattro differenti varianti, con migliorie sostanziali nel ragionamento, nella qualità del codice e nellesperienza utente. La notizia è stata inizialmente individuata da utenti su Reddit prima che il post venisse rapidamente cancellato.

Secondo il post, reperibile su servizi di archiviazione web, GPT-5 offre capacità "agentiche" potenziate e riesce a gestire compiti di codifica complessi con input minimali. Le quattro versioni confermate da GitHub sono:

gpt-5 , progettato per compiti logici e multi-step;

gpt-5-mini , una versione più leggera pensata per applicazioni con vincoli di costo;

gpt-5-nano , ottimizzato per la velocità e indicato per applicazioni che richiedono bassa latenza;

gpt-5-chat, ideato per conversazioni avanzate, naturali, multimodali e contestuali, orientato alle imprese.

Lannuncio di GitHub si aggiunge alle indiscrezioni trapelate nelle settimane precedenti circa il lancio di GPT-5, con versioni mini e nano accessibili anche tramite API. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, aveva già anticipato luscita imminente di GPT-5, che OpenAI ha programmato di ufficializzare con un LIVE5TREAM alle 10:00 PT del 7 agosto 2025, cioè le 19:00 di oggi.

GPT-5 promette di essere il modello più avanzato di OpenAI, capace di migliorare significativamente il ragionamento e linterazione con lutente, supportando lautomazione di compiti complessi nella programmazione e nel problem-solving, riducendo gli errori grazie ad un ragionamento strutturato e integrando capacità multimodali più avanzate rispetto ai predecessori. Questa release rappresenta un passo importante verso lintegrazione di strumenti AI più potenti e versatili, rivolti sia a sviluppatori che ad utenti enterprise.

Nei giorni scorsi OpenAI ha lanciato anche due modelli open-weight GPT-OSS, uno dei quali è abbastanza piccolo da poter essere eseguito localmente su un PC personale.