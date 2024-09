Recensione Turtle Beach Vulcan II TKL Pro: una tastiera analogica senza compromessi

Abbiamo messo le mani sulla Vulkan II TKL Pro, tastiera hall effect di Turtle Beach che offre un'ampia gamma di funzionalità molto ricercate dai giocatori più esigenti. Ci ha accompagnati per oltre un mese nelle nostre sessioni di gioco e non solo: ecco le nostre impressioni.

Lo scorso aprile Turtle Beach annunciava il ritiro dal mercato del marchio Roccat. Ricordiamo infatti che lo storico produttore era stato acquisito da Turtle Beach Corporation nel 2019 e solo quest'anno la compagnia americana ha detto ufficialmente addio al 'vecchio' brand: fuori Roccat, dentro Turtle Beach PC. Ciononostante, la nuova proprietaria non ha rinunciato allo stile iconico di Roccat e dei suoi prodotti più popolari, come i mouse Kone e le tastiere Vulcan.

Queste periferiche sono state rinnovate e riproposte con feature inedite e con le ultime tecnologie offerte dall'industria. Viene così forgiata la nuova Vulcan II TKL PRO, ultimo modello di una gamma che è da sempre indirizzata ai giocatori più esigenti. Una tastiera tenkeyless - formato molto ricercato in ambito gaming - che punta sugli switch analogici hall effect per garantire le migliori prestazioni nei giochi competitivi, con un occhio di riguardo per gli sparatutto. Non manca nemmeno un'estetica accattivante, così come un'ampia personalizzazione concessa da Swarm II.

Ci ha accompagnati nelle nostre sessioni di gioco per oltre un mese, rivelandosi una potente alleata in gaming e una tastiera appena sufficiente in produttività. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche, i pregi e i difetti della Vulcan II TKL PRO di Turtle Beach.

Stile iconico e form factor TKL, ma quei copritasti...



Rimossa dalla sua confezione, la Vulcan II TKL PRO si presenta in tutto il suo familiare splendore. Infatti, fatta eccezione per il logo Turtle Beach e per una diversa configurazione di alcuni pulsanti, la tastiera replica lo stesso identico design dell'originale Vulcan TKL PRO targata Roccat. Come vedremo, le novità più rilevanti si spostano 'sotto il cofano'.

Il guscio della tastiera è realizzato in plastica, mentre la piastra superiore è in alluminio anodizzato, materiale che restituisce un look più ricercato e sopratutto una maggiore resistenza ai graffi. Resistenza che non possono vantare i copritasti, realizzati in ABS e pertanto vittime designate di usura e sporcizia. Un'altra criticità di questi keycap riguarda le loro dimensioni: sono davvero piccoli se confrontati con quelli visti su altre tastiere. Come spiegheremo più avanti, le dimensioni ridotte di questi keycap influenzano anche il rendimento della Vulcan.

Continuando però a parlare dell'estetica, i piccoli copritasti rendono l'illuminazione RGB - basata sul sistema proprietario AIMO - particolarmente distraente, dando vita a una sorta di effetto 'aura' che potrebbe non piacere a tutti. Se non altro, a differenza di altri modelli realizzati precedentemente da Roccat, la Vulcan II TKL PRO consente di illuminare e colorare ogni singolo tasto, assicurando così una personalizzazione completa della periferica.

In ogni caso, Turtle Beach è stata abbastanza generosa da rendere la tastiera compatibile con eventuali keycap di terze parti, grazie al classico stelo a croce. Questo risolverebbe più di un problema legato ai copritasti, anche se ciò comporterebbe un ulteriore acquisto.

Trattandosi di una tastiera cablata, la Vulcan II TKL PRO comunica con il PC tramite un cavo USB-C rivestito in tessuto. Lungo ben 1,8 metri, non ci ha dato alcun problema durante l'installazione nel nostro (caotico) setup né durante l'utilizzo quotidiano. Meno convincente il poggiapolsi, un po' troppo leggero per rimanere saldo sotto le nostre mani - anche perché non offre alcun tipo di aggancio alla tastiera; lo abbiamo usato di rado nei nostri test.

Da sempre il form factor tenkeyless viene apprezzato per la sua versatilità, e non solo. Con le loro dimensioni più compatte, le tastiere TKL danno priorità ai tasti più importanti per il gaming, escludendo di fatto il tastierino numerico e, all'occorrenza, altri pulsanti che potrebbero tornare utili nella produttività o nella fruizione multimediale. Roccat aveva adottato questa formula con grande stile, regalandoci, con la Vulcan TKL PRO, un'eccezionale tastiera tenkeyless.

Quella di Turtle Beach non è ovviamente da meno, ma è chiaro che gli utenti dovranno accettare le condizioni dettate dal formato TKL. Ecco dunque che ci siamo ritrovati a premere il tasto Fn (Funzione) più volte del dovuto per innescare comandi che, normalmente, faremmo partire all'istante su una tastiera 'full size'; essendo abituati a questo form factor, la cosa non ci ha creato particolari fastidi. Molto comoda la rotella del volume, facile da raggiungere e piacevole da usare grazie al feedback tattile; se premuta, può disattivare l'audio in uscita.

Sul dorso della tastiera troviamo quattro piedini gommati a cui se ne aggiungono altri due, più piccoli, che affiancano i cavalletti. La tastiera risulta quindi estremamente stabile e può garantire un comfort elevato grazie al doppio cavalletto regolabile su due livelli.

Turtle Beach Vulcan II TKL PRO: specifiche tecniche

Vulcan II TKL PRO Fattore di forma Tenkeyless (TKL) Processore ARM Cortex M3 a 32 bit Polling rate 1000 Hz Memoria 8 MB Connettività Cablata (USB-C/USB-A, cavo da 1,8 m) Punto di attuazione Regolabile (da 0,1 mm a 4 mm) Ciclo vitale 150+ milioni di clic Dimensioni 36.8 x 13.8 x 3.2 cm Peso 626 (senza cavo) / 668g (con cavo)

Switch a effetto hall: affidabilità e performance

Passiamo ora alle note più dolci di questa tastiera, quelle suonate dai suoi switch analogici.

La Vulcan II TKL PRO monta degli switch lineari a effetto hall pre-lubrificati, pronti ad affrontare le sessioni di gioco più estreme e ad assicurare un lungo ciclo vitale - oltre 150 milioni di clic garantiti, a detta di Turtle Beach. Grazie agli switch Gateron la tastiera può integrare un'ampia gamma di feature che faranno la gioia dei pro player o aspiranti tali: il Rapid Trigger, reso famoso da Wooting e riproposto da molti produttori concorrenti; troviamo poi l'attuazione regolabile multipunto e persino una funzione che emula i comandi dei controller.

Il punto d'attuazione può partire da 0,1 mm e arrivare fino a 4 mm, per un totale di 40 altezze preimpostate per ciascun tasto. Il suddetto sistema multi-input consente invece di assegnare fino a tre diversi input per tasto, attivabili in base al punto d'attuazione raggiunto. Una funzionalità, quest'ultima, che trova applicazioni 'sensate' in una ristretta cerchia di titoli - e che, dal nostro punto di vista, rende l'esperienza di gioco meno immediata.

Al contrario, il Rapid Trigger diventa una manna dal cielo per tutti gli appassionati di first-person shooter. Ne beneficerebbero in particolare i giocatori di FPS competitivi quali Valorant e Counter-Strike 2, dove il minimo movimento superfluo del proprio alter ego può guastare la mira: una feature che può semplificare i riposizionamenti - e i cosiddetti 'counter-strafe' - si rivela quindi preziosissima agli occhi di chi vuole migliorare il proprio rendimento in-game.

Dopo aver messo alla prova la Vulcan II TKL PRO su Valorant e Apex Legends, non siamo più riusciti a tornare indietro. Certo, la periferica di Turtle Beach non offre un incremento gratuito (e miracoloso) delle nostre 'skill', ma abbiamo potuto percepire la differenza con altre tastiere meccaniche sprovviste di Rapid Trigger o di un punto d'attuazione regolabile. È stato senz'altro vantaggioso ridurre la sensibilità dei tasti per poter eseguire movimenti più fluidi e interazioni più immediate, qualcosa che, in un titolo adrenalinico come Apex Legends, può fare la differenza.

Le funzionalità appena elencate possono essere abilitate, inizialmente, solo tramite il software Swarm II, uscito solo recentemente dalla sua versione beta.

Superate alcune, inspiegabili difficoltà legate all'aggiornamento del programma, veniamo accolti da una schermata alquanto minimalista, che si riempirà di voci e opzioni solo dopo aver selezionato la periferica connessa al PC. Possiamo quindi impostare il punto di attivazione e di rilascio facendo semplicemente scorrere i due appositi slider e applicando le regolazioni ai tasti selezionati. C'è poi la voce Rapid Trigger (tradotta in italiano in 'Fuoco Rapido'), che ci invita a regolare la sensibilità alla pressione e al rilascio dei tasti scelti. I più audaci possono poi sperimentare il multi-input o l'emulatore controller, dove troviamo una pletora di opzioni che ci consentono, effettivamente, di replicare i tipici comandi dei joypad e persino la curva delle levette analogiche.

Una volta applicate le proprie personalizzazioni, per utilizzarle basterà premere la combinazione di tasti Fn + Windows per abilitare la Game Mode - la cui attivazione verrà segnalata tramite la pulsazione del LED RGB situato sotto il tasto Windows. Tramite i tasti F1-F4 si può passare da un profilo personalizzato all'altro, senza dover passare per Swarm II.

È naturalmente possibile separare le regolazioni fatte per il gaming da quelle per la produttività, passando dalla Game Mode alla modalità Primary. Del resto, chi vorrà utilizzare la tastiera per scrivere un'e-mail o un documento Word potrebbe preferire una minore sensibilità.

A proposito di lavoro, la Vulcan II TKL PRO non si è dimostrata una buona collega. Sebbene restituisca un feedback molto soddisfacente e un suono altrettanto appagante durante la digitazione, abbiamo incontrato non pochi ostacoli. Questo è dovuto in primis ai famigerati copritasti già criticati poco fa, che con la loro superficie ridotta creano spazi eccessivamente larghi tra un tasto e l'altro. Insomma, ci è capitato spesso di compiere qualche 'typo' di troppo.

Il layout americano del sample giunto in redazione non ha semplificato le cose. Con il formato ANSI, tanto amato dai programmatori, ci siamo ritrovati con un tasto Invio rettangolare e non 'a L' come sulle più tradizionali tastiere ISO. Vi lasciamo immaginare quante 'ù' siano partite accidentalmente durante la scrittura di questo articolo. Naturalmente questo cambia in base al modello scelto e anche in presenza di un layout US non dovreste riscontrare troppi problemi nell'utilizzo raccomandato di questa tastiera, ovvero in gaming.

Vulcan II TKL PRO: formidabile per il gaming (e non troppo costosa)



Al netto di alcune discutibili scelte di design, la Vulcan II TKL PRO si è rivelata una tastiera eccezionale per il gaming, fornendo ai giocatori tutto il necessario per migliorare le proprie prestazioni e velocizzare i propri movimenti in-game.

Gli switch analogici hall effect e l'ampia personalizzazione via software fanno davvero la differenza. I primi garantiscono un'esperienza di gioco fluida e priva di intoppi, oltre ad assicurare longevità alla periferica. La seconda ci ha genuinamente sorpresi con le innumerevoli opzioni offerte attraverso Swarm II, notevolmente migliorato rispetto alle sue precedenti iterazioni. Chi vorrà sfruttare appieno la Vulcan II TKL PRO, e sperimentare le sue funzioni più avanzate, si prepari a trascorrere qualche ora nelle schermate del programma.

Turtle Beach offre tutto questo ad un prezzo molto ragionevole per una periferica di questa tipologia. Il prezzo consigliato ai rivenditori è di 159,99 euro, circa 30 euro in meno rispetto all'ancora più compatta Wooting 60HE+ e alla nuova PRO X TKL RAPID di Logitech, due tastiere che offrono grosso modo lo stesso comparto di feature. Se siete fortunati, su Amazon e altri marketplace potreste trovarla a prezzi ancora più accessibili.