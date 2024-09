Logitech G presenta la tastiera PRO X TKL RAPID, la prima con switch magnetici

Questo mese la gamma PRO di Logitech G dà il benvenuto a due nuovi mouse, il SUPERLIGHT 2 DEX e il PRO 2 LIGHTSPEED. All'evento Logi PLAY 2024 è stato però svelato un terzo prodotto della line-up, una tastiera che risponde finalmente alle esigenze dei giocatori competitivi e che promette di rimediare alle 'lacune' di altre periferiche del brand rilasciate recentemente.

La PRO X TKL RAPID è infatti la prima tastiera analogica magnetica del produttore svizzero. Parliamo quindi di una keyboard dotata di switch analogici, in grado di offrire punti di attuazione regolabili e la funzionalità rapid trigger già vista sulle proposte della concorrenza.

Logitech G PRO X TKL RAPID: ora si fa sul serio



Nonostante l'ormai massiccia presenza di tastiere con sensori a effetto hall, il mercato non aveva ancora accolto una tastiera Logitech G di questa tipologia. Almeno fino ad oggi. Su insistente richiesta dei pro player (e non solo), il brand ha progettato la PRO X TKL RAPID con l'obiettivo di offrire la consistenza, la rapidità e la precisione necessarie per fare la differenza in fase di gioco.

I nuovi switch magnetici permettono di regolare la sensibilità e il punto di attuazione con precisione millimetrica, il tutto via hardware: per abilitare queste regolazioni, infatti, non sarà necessario passare per il software di G Hub. Una grande utilità per l'utente medio e un enorme vantaggio per i professionisti degli eSport, i quali devono configurare le periferiche su sistemi in cui non è consentita l'installazione di software addizionali.

Senza troppe sorprese, troviamo anche l'agognato rapid trigger. Come abbiamo visto su altri prodotti, questa feature consente attivare all'istante un tasto e, al tempo stesso, permette di disattivarlo appena questo viene rilasciato - eliminando, di fatto, il pre-travel. Anche questa funzionalità potrà essere abilitata direttamente dalla PRO X TKL RAPID.

Logitech specifica che, sebbene queste funzionalità siano supportate via hardware dalla tastiera, solo attraverso G Hub sarà possibile effettuare le dovute regolazioni con maggiore precisione.

Su G Hub sarà inoltre possibile controllare le impostazioni di attivazione rapida e della corsa degli switch tramite KEYCONTROL. Questa funzionalità permetterà anche di attivare le cosiddette assegnazioni multi-attuazione, ovvero i diversi comandi che potranno essere assegnati a un singolo tasto e che verranno attivati in differenti punti di attuazione.

Key Priority: anche Logitech punta sul SOCD

Nel software di Logitech troveremo un'altra importante feature della nuova tastiera: Key Priority. È la risposta del brand al 'Rappy Snappy Tappy' di Wooting, allo 'Snap Tap' di Razer e, quindi, a tutte quelle feature basate su SOCD (Simultaneos Opposing Cardinal Directions) che consentono ai giocatori di controllare i propri movimenti in gioco con estrema precisione e velocità.

Come suggerisce il nome, Key Priority darà priorità all'input dell'ultimo tasto premuto quando l'utente premerà più tasti contemporaneamente. Il risultato è che i giocatori degli sparatutto online potranno eseguire cambi di direzione molto più rapidi: ne trarrebbero enorme vantaggio i giocatori di FPS quali Counter-Strike 2 e Valorant. "Trarrebbero", perché Logitech - come altri brand - avverte che l'uso di Key Priority è bandito da questi titoli competitivi.

Dal momento che utilizzare Key Priority comporterebbe il ban da Counter-Strike 2 e titoli simili, sarà possibile attivare questa feature solo tramite G Hub. Ci penserà il software stesso ad avvertire gli utenti dei rischi legati all'uso di questa funzionalità.

A differenza dei mouse PRO disponibili da oggi, la tastiera Logitech G PRO X TKL RAPID non debutterà nei negozi prima del prossimo dicembre. Al lancio potrà essere acquistata al prezzo consigliato di 189,99 euro, nelle colorazioni rosa, nera e bianca.