Un casco per isolarsi dai colleghi rumorosi. Ecco Helmfon pensato per lavorare tranquillamente

Avete colleghi rumorosi che parlano continuamente e non permettono la concentrazione? Dallo studio Hochu Rayu ecco il nuovo Helmfon, un vero e proprio casco che permette di isolarvi completamente dai vostri colleghi rimanendo comunque nella vostra postazione di lavoro. Esteticamente è un casco leggermente maggiorato rispetto a quelli usati per andare in moto ma di certo non deve proteggervi da quelle situazioni quanto invece dovrà garantire un isolamento per lavorare in assoluto relax. Una sorta di piccola stanza personale in grado di isolare l'utilizzatore da qualsiasi tipo di rumore esterno e consentirgli di effettuare chiamate riservate grazie ad un sistema dotato di microfono e auricolari.

Come detto la progettazione di un accessorio del genere giunge dallo studio Hochu Rayu proprio per fornire a chi si ritrova a lavorare in un ufficio rumoroso o in un ambiente completamente aperto tale da non permettergli alcuna via di uscita alternativa durante la giornata lavorativa. Divertente il fatto che inizialmente il concept era stato ideato per essere usato come una vera e propria cabina telefonica: solo in seguito i progettisti hanno deciso di costruire un casco, effettivamente più comodo per essere usato in ogni tipo di ambiente. È realizzato in fibra di vetro e ricoperto internamente con una speciale membrana in schiuma di polietilene capaec di isolare chi lo indossa dal mondo esterno. Ed è proprio questo il suo scopo: evitare distrazioni e lavorare tranquillamente nonostante la presenza di colleghi rumorosi.

Tecnicamente Helmfon, è dotato di microfono, auricolari e persino di una videocamera con la quale è possibile svolgere conferenze, anche in video, senza avere la necessità di movimenti dalla propria scrivania evitando dunque interruzioni o disturbi agli altri colleghi. Attualmente si tratta solo di un prototipo, ma in futuro gli sviluppatori hanno intenzione di produrlo in diversi colori consentendo addirittura una personalizzazione da parte degli utenti con diversi temi e design. Peccato per la mancanza di indicazioni su una possibile data di commercializzazione del casco isolante che comunque potrebbe non tardare poi troppo se realmente si ottenesse un considerevole interesse da parte del mercato.