Nuovo font per i contenuti della BBC: ottimizzato per i dispositivi mobile

La BBC, nei giorni scorsi, ha annunciato di aver intrapreso un percorso di ammodernamento dei propri contenuti che porterà principalmente all'adozione di un nuovo font proprietario appositamente da loro creato: obiettivo di questo innovativo cambiamento, dare maggiore risalto al testo sui dispositivi mobile e tagliare le spese per l'utilizzo di font con concessione in licenza.

Il nuovo carattere è stato denominato BBC Reith, in onore del fondatore dell'emittente Lord Reith; come spiegato da Colin Burns, attuale Chief Design Officer della BBC, i font attualmente in uso Gill Sans, Arial e Neue Helveticag "in quanto sviluppati nel secolo scorso, funzionano bene con la stampa cartacea", ma non sempre si presentano in maniera nitida quando utilizzati su piccoli schermi come avviene nei dispositivi mobile.

Per quanto riguarda la parte economica, invece, l'adozione del BBC Reith, permetterà all'emittente di non dover più pagare le licenze per i font attualmente in uso; a detta di Burns, il rollout avverrà gradualmente: il nuovo carattere verrà utilizzato in prima istanza per tutti i siti web BBC, in quanto sono le piattaforme più facili ed economiche da aggiornare, successivamente il font BBC Reith verrà sdoganato anche su tutti i restanti contenuti e canali, prodotti e gestiti dall'emittente britannica.