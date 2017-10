Le 10 offerte da non perdere oggi su Amazon (fra cui smartphone e router AC a prezzi stracciati!)

Sono parecchie e molto interessanti le offerte di oggi su Amazon, quelle a cui consigliamo di dare un'occhiata se volete rimpolpare il vostro inventario di oggetti tecnologici. Sono molto interessanti, ad esempio, il Leagoo Elite 5 Lite, smartphone cinese con batteria da 4.000 mAh proposto in queste ore a soli 59,40 euro. Anche il router TP-Link Archer AC1200 a 47,98 euro può essere un'ottima idea d'acquisto per migliorare le prestazioni della propria rete domestica. Per lo stesso motivo si può comprare anche il kit powerline, sempre TP-Link, che consente di creare reti rapide (anch'esse fino a massimo AC1200), in ambienti piuttosto grandi sfruttando la corrente elettrica. Ma ci sono anche tante altre offerte oggi su Amazon: chiavette USB, smartband, SSD da 500 GB, auricolari, caricabatterie per auto (a 7,64 euro!) e un altoparlante Bluetooth a soli 15,99 euro!