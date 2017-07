La piattaforma di hosting condiviso di Register.it è prossima a compiere due anni, periodo durante il quale ha assistito ad una robusta crescita di clienti, di siti ospitati e di funzionalità offerte. La piattaforma consente, a differenza di quanto accadeva in precedenza con i web server organizzati secondo cluster e con storage condiviso dove le richieste per i singoli siti vengono bilanciate nel complesso, di configurare un sito su un unico server fisico.

Questo approccio consente di gestire pochi clienti per singolo server, così da minimizzare l'impatto in caso di problemi. Laddove, infatti, si utilizza una piattaforma basata su cluster, un problema può andare ad impattare su tutta la piattaforma e su tutti i clienti. A seconda del piano di hosting scelto verranno assegnate quantità di risorse predefinite che non sarà possibile superare, così che gli altri clienti non subiscano impatti (o che questi siano estremamente limitati), ad esempio, nel caso in cui si verifichi un numero di richieste eccessive in direzione di un singolo sito. Grazie al filesystem virtualizzato e isolato per ogni account cPanel, ogni singolo utente viene inoltre "contenuto" nel proprio spazio così che i file di altri utenti del sistema siano riservati ai legittimi proprietari. L'interfaccia cPanel offre una grande facilità di utilizzo mettendo a disposizione numerosissime funzionalità estremamente flessibili.

Tutte queste caratteristiche sono comuni ai differenti piani di hosting che Register.it offre, capaci di rispondere a diverse esigenze:

-Smart: indicato per siti personali o per siti che hanno bisogno di risorse limitate, o come ambiente di sviluppo/test.

-Advanced: 200GB di storage SSD utilizzabile per la pubblicazione dei propri siti (fino a 10 domini distinti e un numero illimitato di sottodomini), 25 DB MySQL, 1GB di RAM utilizzabile e fino a 30 processi contemporanei.

-Enterprise: storage SSD, domini illimitati, spazio illimitato, 2GB di RAM e fino a 40 processi contemporanei. Chi dovesse avere esigenze superiori a quanto offerto da questo piano può orientarsi verso server virtuali o dedicati.

I piani Advanced ed Enterprise permettono di avere un accesso SSH all'account, per una maggiore efficienza di gestione dei file e dei siti: è tramite protocollo SSH che si può, infatti, utilizzare il client GIT che consente di mantenere allineato l'ambiente di produzione con il repository di sviluppo. Un'altra funzionalità riservata ai piani Advanced ed Enterprise è Sitelock Starter, un firewall che analizza tutte le richieste inviate al sito bloccando gli eventuali tentativi di attacco.

Register.it ha inoltre introdotto dal mese di Gennaio la configurazione automatica dei certificati SSL per ogni sito attivo. Entro massimo tre ore dall'attivazione di un nuovo sito questo meccanismo richiede automaticamente un certificato alla Certification Authority Let's Encrypt e provvede a configurarlo senza che l'utente debba preoccuparsi di alcunché. Il rinnovo del certificato sarà gestito in maniera completamente automatica.

Su tutti i piani di hosting può inoltre essere attivato Varnish, un servizio di cache che permette di velocizzare l'accesso ai siti dinamici che fanno un uso intenso del database e con elevati volumi di traffico. A disposizione degli utenti Register.it ha preparato una guida passo-passo che aiuta gli utenti ad attivare e configurare il servizio. In questi giorni Register.it propone inoltre l’Hosting Linux Advanced, il piano completo dalle prestazioni evolute in offerta speciale allo stesso prezzo dell’hosting di categoria inferiore.

Il prossimo mercoledì 12 luglio Register.it ha organizzato un webinar gratuito dedicato ai rivenditori. Dalle 15.00 alle 16.00, nel corso dell'evento “Quale Hosting per gestire i Siti Web dei tuoi Clienti?” saranno affrontati i seguenti argomenti

-Hosting: scegli la soluzione più adatta.

-Hosting per Rivenditori: lo strumento per gestire i siti dei tuoi clienti.

-WHM e principali funzionalità di cPanel.

Si tratta di un corso che fa parte del programma Business Partner dedicato a web agency, webmaster, sviluppatori e web designer e che ogni mese prevede un approfondimento su un prodotto specifico con l'organizzazione di eventi formativi e la distribuzione di materiale e documentazione a supporto di chi utilizza servizi web per la propria attività.