MSI, tre notebook GeForce RTX in sconto che non hanno niente da invidiare a un PC desktop

Due modelli Vector e un Raider in forte sconto su Amazon e Mediaworld. MSI apre novembre con nuovi sconti che potrebbero interessare anzitutto i giocatori, ma soprattutto i content creator che aspirano a usare l'AI al massimo grazie alla potenza delle GPU NVIDIA GeForce RTX 5000.

MSI apre novembre allo stesso modo con cui aveva iniziato ottobre, ovvero con tre notebook in forte sconto! Si tratta di tre modelli particolarmente potenti, praticamente al vertice del mercato.

Al centro di questa nuova generazione di notebook MSI ci sono le GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop, caratterizzate da una nuova architettura e un'ampia suite di tecnologie all'avanguardia, tra cui la nuova versione di DLSS, l'evoluzione delle tecniche di ray tracing, e una versione rinnovata della piattaforma Max-Q progettata per massimizzare l'efficienza energetica.

Gli sconti più forti di novembre

Il primo modello in sconto è un modello Vector 16 HX AI A2XWIG caratterizzato da un ottimo display da 16 pollici QHD+ a 240 Hz, mosso da un processore Intel Core Ultra 9 275HX con 24 core, 16 GB di memoria DDR5-6400, SSD PCIe 4 da 1 TB e connettività Wi-Fi 7.

Fiore all'occhiello è la presenza di una GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, una soluzione basata su GPU GB203 con 7680 CUDA core e 16 GB di memoria GDDR7 su bus a 256 bit. Si tratta della seconda proposta più potente della gamma Blackwell dopo la RTX 5090, un modello capace di offrire alti fps nei giochi e velocizzare anche i rendering più impegnativi. Il Vector 16 HX AI A2XWIG con RTX 5080 Laptop da oggi e fino al 19 novembre passa, su Amazon, da 3.099 a 2.799€, un calo di 300€ (-10%).

Non è l'unico Vector in sconto. MSI ha scontato anche il modello Vector 16 HX AI A2XWHG, che passa dal 2.499 a 2.099€, un calo di 400€ (-16%). Questo modello, più abbordabile del precedente, presenta sempre uno schermo da 16 pollici QHD+ (2560x1600) e 240 Hz, a cambiare è configurazione hardware: Intel Core Ultra 7 255HX con 20 core e una GeForce RTX 5070 Ti Laptop, insieme a 32 GB di memoria DDR5.

Infine, per i più esigenti e senza limiti di risorse finanziarie, ecco il Raider 18 HX AI, una delle soluzioni più potenti e avanzate attualmente disponibili nel mondo dei notebook da gaming e content creation. Non a caso ha uno schermo di grandi dimensioni, un 18 pollici con risoluzione 3840 x 2400 pixel e refresh rate di 120 Hz.

A muovere questo portatile c'è un Intel Core Ultra 9 285HX con 24 core, affiancato nientemeno da una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB di memoria GDDR7. Completa il quadro 64 GB di memoria DDR5, ulteriormente espandibile a 96 GB all'occorrenza. Il notebook, di listino a 6299€, scende a 4999€, un calo del 21% che, pur mantenendo il modello su una fascia di prezzo elevata, lo rende certamente meno impattante sulle finanze, con un calo di 1300€.

Prestazioni da desktop in formato laptop

Tutti i notebook scontati di MSI si basano su piattaforma Intel Core Ultra 200HX, forte di prestazioni al vertice di mercato grazie all'architettura di ultima generazione e i tanti core, fino a 24, che costituiscono le CPU.

Le GPU mobile di NVIDIA, inoltre, derivano in tutto e per tutto dalla controparte desktop, quindi offrono le stesse caratteristiche tecniche, garantendo prestazioni elevate in ambito gaming e qualità d'immagine di alto livello, anche nei giochi più esigenti grazie al DLSS 4 con Multi Frame Generation.

AI per la creatività e il gaming

Le GeForce RTX 5000 non sono pensate solo per il gaming. Offrono anche strumenti avanzati per i creator, grazie a una nuova generazione di encoder e decoder NVIDIA. Tra le novità spicca il supporto al formato di colore 4:2:2 di livello professionale, il multiview-HEVC (MV-HEVC) per contenuti 3D e VR, e una nuova modalità AV1 Ultra High Quality, ideale per chi lavora con video ad altissima fedeltà.

Sulle GPU, oltre ai moltissimi core, da 7 anni a questa parte si sono affacciate unità chiamate Tensor core, che possono essere viste come delle NPU applicate alle schede video. Società come Intel e AMD stanno implementando la NPU nei microprocessori, mentre NVIDIA è stata un precursore, per non dire visionaria, e ha iniziato a integrare i Tensor core nelle GPU della serie GeForce RTX 2000 uscita nel 2018. Queste unità sono il cuore di uno degli sviluppi più importanti in ambito gaming degli ultimi anni: l'avvento del DLSS.

Non solo: i Tensor core possono occuparsi, ad altissima velocità, anche di carichi di intelligenza artificiale generativa. E lo fanno in locale, garantendo la massima privacy dei dati. Questo tipo di applicazioni si sta affacciando sempre di più sui nostri PC, quindi avere un notebook aggiornato con le ultime tecnologie rappresenta un'esigenza non più derogabile.

L'occasione giusta si presenta con questa tornata di sconti: acquistare oggi un notebook MSI può essere non solo un'occasione di risparmio, ma anche un investimento su intrattenimento e produttività destinato a pagare nel corso dei prossimi anni.