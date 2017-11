Instagram testa la funzione Stop Motion per le Stories: ecco come sarà

Instagram continua lo sviluppo della sua piattaforma e dopo aver introdotto pochi giorni fa la nuova funzionalità del Superzoom ecco pronta a testare su alcuni account una nuova funzione capace di creare delle GIF animate composizione diretta di vari scatti precedentemente salvati sullo smartphone. La novità al momento non è chiaramente disponibile per tutti ma la redazione di The Verge ha avuto la possibilità di provarla e la chiama "Stop Motion" che secondo le indiscrezioni in italia prenderò il nome di "Passo Uno".

Come funzionerà nello specifico il nuovo "Stop Motion"? Una volta realizzate le foto l'applicazione di instagram creerà automaticamente un mini video da poter essere condiviso direttamente sulle Stories. Chiaramente prima della condivisione sarà necessaria l'approvazione ma soprattutto questo permetterà di applicare filtri o anche i classici adesivi a discrezione dell'utente. Al momento, come dichiarato da un portavoce di Instagram, la nuova funzionalità è ancora in fase di test su poche persone ma se tutto andrà per il meglio lo Stop Motion sarà reso disponibile pubblicamente per tutti.

Nel frattempo abbiamo visto come gli sviluppatori della piattaforma abbiano introdotto la nuova funzionalità denominata Superzoom che proprio con le festività di Halloween permette di registrare un video con uno zoom automatico che sarà accompagnato da un sottofondo musicale ricco di suspense. Una funzione divertente che dunque potrà essere ora accompagnata con lo Stop Motion tutti strumenti per arricchire ancora di più le Stories di Instagram che sembrano ormai divenute un must have tra i giovani e non solo con oltre 250 milioni di utenti che le utilizzano.