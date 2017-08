Facebook, novità nell'interfaccia grafica su mobile e nei commenti

Facebook ha annunciato alcune novità nell'interfaccia grafica sulla versione mobile del social network, che saranno presto in roll-out in tutto il mondo. La News Feed, ovvero la pagina principale in cui scorrono i messaggi più importanti di utenti e pagine seguite, guadagna adesso un look più pulito e facile da leggere. Le icone delle tab in alto sono più grandi e alcuni elementi vengono proposti con un maggiore contrasto rispetto agli altri per risaltare.

Da notare, inoltre, la rappresentazione delle immagini profilo, che non avviene più attraverso frame quadrati ma circolari (alla Twitter). Secondo Facebook con la nuova interfaccia sarà più semplice "vedere dove un link conduce prima di cliccare sullo stesso, vedere meglio in quale post stai commentando o cosa stai leggendo quando sei in un post, e anche ritornare sulla News Feed una volta terminato". La modifica più evidente sarà però quella relativa ai commenti.

La nuova grafica dei commenti (Facebook definisce la sezione Conversazioni) probabilmente cambierà l'approccio degli utenti alla stessa. Se prima i singoli commenti venivano proposti separati l'un l'altro da una semplice linea, adesso vengono proposti in fumetti singoli come se fossero delle conversazioni su Messenger: "Abbiamo aggiornato lo stile dei commenti e reso più semplice vedere quali commenti sono risposte dirette ad altre persone", scrive la compagnia.

Tornando alla News Feed, Facebook spiega che sono state fatte quattro modifiche principali: è stato aumentato il contrasto del testo, sono state inserite anteprime dei link più grandi, sono state aggiornate le icone di Like, Commenti e Condivisione, adesso più semplici da selezionare e, come detto poco sopra, sono stati cambiati i frame delle foto profilo. Queste novità non cambieranno la visibilità delle singole pagine, spiega la società, ma saranno solo ed esclusivamente visive.

Ad oggi è difficile prevedere una data precisa per l'inizio del roll-out, con Facebook che ha detto solamente di attendere queste novità "per le prossime settimane".