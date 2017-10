Facebook a lavoro sul suo Face ID per l'accesso al Social Network

Facebook sta sperimentando un sistema di riconoscimento facciale che possa rendere ancora più sicuro l'accesso alla propria piattaforma proprio come avverrà in futuro per il nuovo iPhone X di Apple. La conferma di tale novità arriva direttamente dai vertici del social network che hanno ammesso lo sviluppo di un sistema simile a quello dell'azienda di Cupertino ma anche a quello visto sui vari Galaxy di Samsung. La volontà di Mark Zuckerberg però sarebbe quella di utilizzare il nuovo sistema solo per l'accesso al proprio account nel caso in cui fosse stato bloccato per qualche motivo affiancandosi dunque all'autenticazione a due fattori a quella tramite SMS.

La volontà dei vertici di Facebook è di rendere ancora più sicuro l'accesso agli utenti e renderlo allo stesso tempo inavvicinabile ai malintenzionati. Ecco dunque che gli utenti nel prossimo futuro potrebbero non dover più ricorrere al classico SMS di verifica, che spesso crea problematiche perché non arriva o comunque rimane scomodo da utilizzare, ma a questo nuovo sistema di "login facciale".

Al momento chiaramente la nuova funzione risulta ancora in fase di test e solo pochi utenti hanno avuto la possibilità di provarla. Come sempre se le prove dei beta tester risultassero positive e soprattutto convincenti in termini di sicurezza, gli sviluppatori del Social Network potrebbero decidere di introdurre la nuova funzionalità in futuro per tutti. E' palese però che il sistema dovrà passare molti step di verifica e non potrà essere bypassata con una semplice foto dell'utente, magari ignaro dell'accesso, proprio come accaduto in alcune situazioni con smartphone Samsung. In tal senso non sono note le specifiche sul funzionamento tecnico del sistema ma sappiamo bene come Facebook abbia già lavorato fortemente sull'Intelligenza Artificiale e che dunque potrebbe aver attinto in tale tecnologia per realizzare il riconoscimento facciale.