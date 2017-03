Arrivano le Giornate su Facebook Messenger

Sempre più utenti sono attratti dalle nuove possibilità di comunicazione attraverso internet, anche in mobilità, ed è chiaro che la cosiddetta generazione millennial è la più attenta alle nuove tendenze. Fra queste la comunicazione attraverso le "Storie", lanciata da Snapchat per poi essere un po' scopiazzata da Instagram, Facebook, WhatsApp, e adesso anche da Facebook Messenger. Sono tutte applicazioni che si trovano sotto il cappello di Zuckerberg, e che condividono adesso questa feature.

Su Messenger l'opzione si chiama Giornata, presenta la fotocamera in posizione frontale e centrale e fornisce un modo per "condividere visivamente" quello che sta succedendo in un determinato momento o, come si intuisce nel nome, durante la giornata dell'utente. La conversazione si sposta quindi dal contenuto esclusivamente testuale e inizia ad avere un carattere più visivo ed emotivamente forte anche sulla piattaforma di messaggistica istantanea legata al social network.

Le Giornate su Messenger sono state testate in parecchi paesi del mondo e a partire dal 9 marzo è iniziato il roll-out globale su tutti i client mobile. Le Giornate si affidano ad una sezione fotocamera veloce, sempre a portata di mano, e a "più di 5000 cornici, effetti e adesivi" per rendere più significativi i contenuti. Gli utenti potranno scegliere a chi inviare il contenuto, sia ad una singola persona che ad un gruppo di amici, ed infine pubblicare la Giornata, che può comunque essere aggiornata con nuovi contenuti fino alla fine della giornata.

Una volta fatto si potrà controllare il contenuto all'interno della parte alta della schermata principale dell'applicazione in piccoli riquadri rettangolari, dove troveremo anche le Storie ... pardon, le Giornate dei nostri amici. Per ottenere le Giornate su Messenger è necessario aggiornare l'applicazione all'ultima versione disponibile sullo store, anche se non tutti gli utenti hanno già ricevuto la funzionalità. Il roll-out dovrebbe concludersi in giorni, o al massimo poche settimane.

Come avviene con le funzioni simili delle altre app mobile, ogni Giornata su Messenger sarà disponibile per tutti gli utenti selezionati per 24 ore al termine delle quali scadrà.