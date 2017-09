Amazon Music Unlimited arriva ufficialmente in Italia. Prezzi a partire da 9.99

Amazon Music Unlimited arriva ufficialmente anche in Italia e cerca di spodestare il monopolio in mano per ora a Spotify ed Apple Music. Un passo che era stato già previsto qualche mese fa con l'arrivo della piattaforma nei primi paesi europei dopo essere stata lanciata per la prima volta negli USA. Amazon Music Unlimited chiaramente è un classico servizio di musica on-demand che mette nelle mani dei clienti un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate. Cercherà di differenziarsi per l'assistenza che sappiamo ormai nota con i precedenti del portale di vendite online ma anche sicuramente per alcune esclusive rispetto agli altri competitor. Di certo per ora la differenza non viene fatta dal prezzo degli abbonamenti che partono da 9.99€ al mese o 99€ all'anno risparmiando in questo caso due mesi di abbonamento.

Amazon dichiara da subito la presenza in Music Unlimited di un catalogo completo di artisti in testa alle classifiche come Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Fedez, Baby K, Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry e Coldplay, insieme ad altri artisti importanti come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Zucchero, Fabrizio de André, Elvis Presley e David Bowie.

"La reazione dei clienti per il lancio di Amazon Music Unlimited negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania ci ha entusiasmato e siamo felici di rendere disponibile il servizio ai clienti di Italia, Francia e Spagna”, ha affermato Steve Boom, VP di Amazon Music. “A partire da oggi, Amazon Music Unlimited offrirà ai nostri clienti in Italia playlist e radio curate dai nostri esperti di musica italiani, con i principali artisti del Bel Paese e internazionali; pensiamo che i clienti ameranno questo servizio”.

Il suo funzionamento sarà praticamente identico a quello che abbiamo visto con Spotify ed altri. In pratica gli utenti abbonati potranno scegliere esattamente quali canzoni e album ascoltare oppure scoprire nuovi brani in modo semplice e immediato grazie ai suggerimenti personalizzati di Amazon. Gli utenti potranno facilmente organizzare una festa, allenarsi o prendersi una pausa e rilassarsi con centinaia di playlist curate appositamente per loro dagli esperti di musica italiani di Amazon Music.

Saranno inoltre disponibili radio personalizzate e prive di contenuti pubblicitari basate su diversi generi come pop e rap ma sarà anche possibile godersi la musica a seconda del proprio mood, scegliere quella adatta all’allenamento o al relax, o ancora semplicemente scegliere l’artista preferito o le hit del decennio. Chiaramente tutti gli utenti potranno anche scaricare le canzoni, gli album e le playlist dal catalogo di Amazon Music Unlimited sui propri dispositivi per ascoltarli in modalità offline su aerei, treni e in qualsiasi luogo si trovino senza una connessione internet.

Ma quali i prezzi di Amazon Music Unlimited?

Partiamo innanzitutto come detto dall'abbonamento standard che prevede la sottoscrizione mensile al prezzo di 9.99€ che potranno divenire 99€ all'anno se il pagamento verrà effettuato in un'unica rata risparmiando così ben 2 mesi. Si avrà poi anche l'abbonamento Family che permetterà agli utenti di permettere l'accesso anche ad altri componenti della famiglia fino a 6 account diversi. In questo caso costerà 14.99€ al mese oppure 149€ in un'unica rata per un abbonamento annuale che anche qui farà risparmiare due mesi. Temporaneamente è possibile anche avere uno sconto per tutti i possessori di account Amazon Prime che vedranno la ricezione di un credito di 10€ da poter usufruire proprio per Music Unlimited.

Chiaramente pronte anche specifiche applicazioni per iOS ed Android progettate progettate con un’interfaccia che enfatizza le immagini dell’artista e la grafica degli album e mette al centro la ricerca e la riproduzione della musica. Tra le funzionalità più importanti dell’app, “Home” mostra le selezioni degli esperti di Amazon Music per consentire ai clienti di rimanere aggiornati sulla musica che amano, sulle novità o sulle tendenze, mentre “Consigliato” permette ai clienti di trovare i consigli musicali personalizzati offerti dalla tecnologia alla base dei suggerimenti di Amazon. L’app Amazon Music è disponibile per dispositivi Fire, iOS, Android, Web, PC e Mac.