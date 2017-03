1Password sfida gli hacker. Premio di 100.000 dollari a chi ''aprirà'' la piattaforma

La sicurezza negli smartphone odierni è senza dubbio una delle priorità che gli utenti prendono in considerazione prima di acquistare un nuovo dispositivo tecnologico. Proprio per questo software house come AgileBits, che conoscerete senza dubbio per la sua applicazione 1Password, ha deciso di dimostrare agli utenti e non solo di cosa è capace la piattaforma in termini sicurezza. Per questo ha voluto sfidare chiunque riesca a "bucare" i propri sistemi di sicurezza innalzando il premio di ricompensa addirittura a 100.000 dollari.

Sappiamo come AgileBits abbia aderito con la propria piattaforma al programma "bug bounty" che essenzialmente altro non è che un accordo tra numerosi siti web e sviluppatori software nel quale chiunque può ricevere riconoscimenti e ricompense in denaro per la segnalazione di bug, soprattutto relativi ad exploit e vulnerabilità di sicurezza. Un programma che permette agli sviluppatori di "testare" le proprie piattaforme o le proprie applicazioni grazie alla comunità riuscendo dunque a risolvere bug prima che siano di dominio pubblico o anche prevenendo problematiche durante l'uso.

In questo caso l'azienda sviluppatrice di 1Password aveva inizializzato il proprio programma di bug bounty con ricompense per gli hacker, nerd o chiunque avesse trovato situazioni anomale sull'applicazione, per un massimo di 25.000$. Tale cifra però è stata modificata aumentandola addirittura ad una soglia di 100.000 dollari che verranno erogati a coloro che riusciranno ad intrufolarsi all'interno del sistema di sicurezza di 1Password raggiungendo le credenziali che la piattaforma mantiene all'interno dei propri server.

Insomma AgileBits fa decisamente sul serio e si allinea ai più importanti ed imponenti colossi del web da Google ad Apple nella gestione della sicurezza dei propri utenti. In questo caso la decisione di innalzare la ricompensa andando dunque ad innalzare anche il traguardo degli hacker sembra voler proiettare anche le più piccole software house a lavorare in maniera sempre più seria e profonda soprattutto sulla sicurezza e non possono passare inosservati i vari scandali che hanno portato l'esternazione dei dati sensibili di milioni di utenti, non ultimo il caso Cloudflare.