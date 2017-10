Samsung Connect Tag, un dispositivo tracking con connettività su banda stretta e non solo

Samsung ha presentato un piccolo accessorio dedicato a tutti coloro che sono interessati a tracciare la posizione di oggetti, veicoli e, se lo ritenete utile anche la posizione dei vostri bambini, su aree molto vaste praticamente quasi senza limiti: al contrario di quanto già avviene con ad esempio i Tag Bluetooth, il nuovo Connect Tag di Samsung è il primo prodotto mobile consumer basato sulla tecnologia di rete a banda stretta, o meglio NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things), caratteristica principale che lo rende praticamente individuabile in qualsiasi zona coperta da una rete di questo tipo ma non solo.

Le reti a banda stretta sono state sviluppate principalmente per supportare dispositivi dell'Internet of Things (IoT), cioè oggetti che richiedono una connessione costante per dialogare tra di loro ma sfruttando piccole quantità di dati, se paragonati al traffico di PC e smartphone. Il Samsung Connect Tag sarà quindi adatto per fornire la propria posizione sia se si trova in ambienti chiusi sia all'esterno: oltre alla tecnologia a banda stretta il dispositivo sfrutterà anche la tecnologia GPS, le reti Wi-Fi open e la copertura della rete a celle dei vari operatori telefonici.

Questo Tag attualmente è stato sviluppato per funzionare esclusivamente in ambiente Android, Samsung lo pubblicizza per essere abbinato ad esempio ad uno zaino, al collare del proprio animale domestico, ad una bicicletta o al proprio mazzo di chiavi.

Il nuovo tag di Samsung ha una forma quadrata e compatta, circa 4x4 cm con uno spessore di poco superiore ad 1 cm, inoltre è resistente contro polvere ed acqua: unica pecca forse l'autonomia che, se confrontata con un dispositivo Bluetooth similare, la batteria invece di durare diversi mesi, garantisce un corretto funzionamento per circa una settimana di utilizzo con una ricarica completa, i maggiori consumi ovviamente sono dati dalla maggiore possibilità di interfacciarsi con più reti e che richiedono maggiore energia per trasmettere segnali.

Il tag verrà presentato ufficialmente alla prossima conferenza di Samsung a San Francisco; per quanto riguarda prezzo e disponibilità non sono stati resi noti dettagli a riguardo ma, come successo già per altri dispositivi Samsung, in prima istanza sarà commercializzato in Corea per poi essere diffuso in tutti gli altri paesi nei mesi successivi.