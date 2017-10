In arrivo cuffie a marchio Google con Google Assistant integrato

Google sarebbe impegnata nella produzione di cuffie dotate di Google Assistant, dopo aver reso disponibile l'assistente vocale su altoparlanti connessi. La novità sarebbe nel marchio: l'azienda di Mountain View sembrerebbe infatti intenzionata a lanciare il nuovo prodotto sul mercato con il marchio Google.

Una collaborazione con Bose è già attiva: le Bose QuietComfort 35 II recentemente annunciate sono le prime cuffie a essere dotate dell'integrazione con Google Assistant. Google starebbe però lavorando su cuffie dotate dell'assistente e in formato intrauricolare, con un cavo a collegare i due auricolari.

Wccftech scrive che le cuffie dovrebbero essere annunciate nel corso della presentazione del 4 ottobre, durante la quale dovrebbero essere annunciati anche i nuovi Pixel 2. Il prezzo a cui dovrebbero essere vendute è di 159$, che dovrebbe portarle a competere con le AirPods - pur non essendo cuffie totalmente senza cavi.

Google entrerebbe quindi in un ulteriore mercato, che sta vivendo un boom negli ultimi anni e che è sempre più affollato, con un'utenza sempre più attenta alla qualità dell'audio. Se la presenza di funzionalità in più farà la differenza o no resta da vedere.