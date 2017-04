Debutta in Italia Huwaei Watch 2, in 3 differenti versioni

Huawei ha annunciato la commercializzazione di Watch 2, smartwatch che avevamo visto in anteprima al Mobile World Congress 2017 di Barcellona e che punta a diventare una proposta di riferimento per chi ricerca uno smartwatch Android Wear 2 che ben si adatti anche alle attività in movimento.

Huawei Watch 2 è disponibile in 3 differenti modelli:

Watch 2 Sport Bluetooth : è il modello d'ingresso, proposto a un listino di 329€. Dotato di sensore di battito cardiaco di tipo ottico e di GPS, ha cinturino in plastica e si interfaccia al proprio smartphone attraverso collegamento bluetooth.

: è il modello d'ingresso, proposto a un listino di 329€. Dotato di sensore di battito cardiaco di tipo ottico e di GPS, ha cinturino in plastica e si interfaccia al proprio smartphone attraverso collegamento bluetooth. Watch 2 Sport 4G : riprende le stesse caratteristiche tecniche del modello Sport Bluetooth, integrando funzionalità di telefonia grazie all'inserimento di una SIM che viene ospitata in uno slot presente nella cassa. Il listino aumenta sino a 379€ IVA inclusa, esclusa la SIM che dovrà essere inserita dall'utente.

: riprende le stesse caratteristiche tecniche del modello Sport Bluetooth, integrando funzionalità di telefonia grazie all'inserimento di una SIM che viene ospitata in uno slot presente nella cassa. Il listino aumenta sino a 379€ IVA inclusa, esclusa la SIM che dovrà essere inserita dall'utente. Watch 2 Classic: riprende le stesse caratteristiche del modello Sport Bluetooth optando però per una cassa in metallo e cinturino rimovibile in pelle. Il prezzo ufficiale è pari a 399€ IVA inclusa per questa versione

Le caratteristiche tecniche delle differenti versioni di Huawei Watch 2 sono, a livello interno, identiche: troviamo display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 390x390 pixel e gorilla glass. La memoria di storage è pari a 4 Gbytes, affiancata da una di sistema da 768 Mbytes, abbinato a SOC Qualcomm MSM8908W da 1,1 GHz di clock. Oltre al sensore di battito cardiaco sono stati integrati un barometro, un sensore di illuminazione ambientale, un giroscopio a 3 assi e una bussola a 3 assi. La batteria ha una capacità di 420mAh, mentre la certificazione IP68 protegge lo smartwatch da polvere e acqua.

[HWUVIDEO="2291"]Huawei Watch 2, cambio di stile per lo smartwatch[/HWUVIDEO]

Nel video è presente la nostra anteprima su Huawei Watch 2 registrata poco più di 1 mese fa in occasione del lancio ufficiale, avvenuto al Mobile World Congress di Barcellona.