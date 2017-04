Xiaomi Mi MIX 2: svelate le specifiche tecniche del nuovo smartphone ''borderless''

Una prova di forza ma anche uno smartphone pronto per il futuro. Può essere riassunta così la vicenda del Mi MIX di Xiaomi, primo smartphone dell'azienda con cornici praticamente inesistenti ed una superficie utilizzabile superiore al 90% del totale. Un device che a prima vista non può che essere considerato come un telefono venuto dal futuro, il quale ha cavalcato la scena proprio per quel suo aspetto diverso dai più canonici smartphone odierni. Il suo successo in termini di vendite probabilmente non ha pagato gli sforzi dell'azienda nel progettarlo e nel realizzarlo ma di fatto Xiaomi sembra pronta a proporre una seconda generazione e Gearbest, noto sito di e-commerce, ha per sbaglio o per volontà svelato le specifiche tecniche dello stesso.

Al nuovo Mi MIX 2 di Xiaomi è stata dedicata un'intera pagina di vendita dove vengono posizionate le specifiche tecniche dello smartphone in arrivo e un'immagine probabilmente di un classico concept realizzato da un ipotetico designer sconosciuto. Se l'immagine con ogni probabilità non riporterà il vero design della seconda generazione dello smartphone "borderless" di Xiaomi, è probabile invece che le specifiche tecniche possa essere state in qualche modo trafugate da qualche fonte interna all'azienda e in diretto contatto con il sito di vendite internazionale e dunque veritiere.

Seguendo la scheda ci si attende un nuovo Mi MIX 2 con un pannello AMOLED da ben 6.4" dalla risoluzione QuadHD ossia 2560x1440 pixel. Il cuore "pulsante" dello smartphone sarà un processore Qualcomm Snapdgragon 835 con clock da 2.4 GHz affiancato da un quantitativo fino ad 8 GB di RAM. Memoria interna fino a 256GB ed una completa presenza della connettività di ultima generazione con LTE, A-GPS, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n. A livello multimediale presente una fotocamera posteriore da 19MP che dovrebbe essere corredata da autofocus e flash LED ma anche una fotocamera anteriore da 13MP per la registrazione anche dei video ad alta risoluzione. Da non dimenticare anche a batteria da ben 4500 mAh che assieme all'ottimizzazione della MIUI 9 basata su Android 7.1 Nougat vorrebbero portare lo smartphone ad autonomie degne di nota.

E' uno smartphone pronto a combattere con i più blasonati produttori di smartphone, almeno sulla carta. Il design di certo la farà da padrone anche su questa seconda generazione di Mi MIX e chissà se Xiaomi si sia affidata ancora una volta al famoso Philippe Starck per la progettazione del suo nuovo top di gamma. In questo caso chiaramente non rimane che attendere di avere ulteriori notizie in merito ma è chiaro, dopo la presentazione del Mi 6, che l'azienda cinese è pronta a tornare più forte che mai sul mercato degli smartphone giocando soprattutto sul rapporto qualità/prezzo che da sempre l'ha contraddistinta.