WhatsApp, da oggi si possono condividere tutti i tipi di file: ecco come fare

Con l'ultimo aggiornamento rilasciato pubblicamente WhatsApp permette di condividere qualsiasi tipo di file con i contatti. Dallo scorso anno il celeberrimo client di messaggistica ha iniziato a concedere la possibilità di condividere documenti in formato PDF, ma ora quella funzionalità è stata estesa a tutte le tipologie di file, senza esclusioni. L'unico limite è nelle dimensioni: pari ad un massimo di 100 MB per file su Android e 120 MB per file su iOS. Con questa novità WhatsApp si allinea alla concorrenza diretta, che già offre questa possibilità da tempo.

Per sfruttare questa novità è necessario installare l'ultima versione del client di WhatsApp, che è attualmente in roll-out su iOS e Android. Il changelog ufficiale riporta la feature in prima posizione: "Ora puoi inviare qualsiasi tipo di documento. Per farlo, apri una chat, tocca l'icona della graffetta e seleziona il documento". Fra le altre novità abbiamo una nuova gesture sulla fotocamera integrata nell'app per vedere tutte le foto e i video, oppure un'interfaccia grafica per la formattazione del testo (grassetto, corsivo o barrato) che comparirà tenendo premuto sullo stesso testo.

Come spiega la stessa compagnia per condividere qualsiasi file su WhatsApp è sufficiente eseguire le stesse operazioni di sempre. Su Android è sufficiente selezionare il tasto per inviare un allegato (l'icona a forma di graffetta sulla parte destra della casella per l'immissione del testo) e poi scegliere la voce Documento. Qui si può navigare nella propria cartella Documenti o all'interno di qualsiasi cartella presente nel dispositivo o nella scheda di memoria installata. Tutti i file sono adesso disponibili, mentre in precedenza quelli non compatibili venivano oscurati.

Il client di messaggistica continua quindi ad espandersi, con un cambio di strategia evidente negli ultimi anni che lo ha portato a crescere e a diventare sempre più completo e più complesso. Fra le novità principali introdotte, oltre alla semplice messaggistica, troviamo chiamate e videochiamate, oltre alla crittografia end-to-end che aumenta il livello di sicurezza e di privacy delle singole conversazioni. L'anno scorso era stata data la possibilità di scambiare documenti con una pesante limitazione (solo file PDF), ma adesso - finalmente - anche questo limite è andato.