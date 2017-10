Ulefone T1 arriva in edizione Premium con 6GB di RAM e storage da 128GB di memoria

Ulefone T1 in edizione Premium è ufficiale. Parliamo del nuovo smartphone dell'azienda cinese che ha deciso di arricchire il proprio catalogo aggiungendo una speciale edizione per quanto concerne la serie T1 dei suoi device. Ecco che dopo aver visto il nuovo Ulefone MIX, il device con un design in linea con gli ultimi ritrovati in termini di display borderless, arriva anche una seconda edizione dell'Ulefone T1 capace di spingere ancora di più sulla potenza ma anche sul design con una scocca in alluminio bicolore quanto mai originale.

Rispetto al predecessore il nuovo Ulefone T1 in edizione Premium è dotato di un enorme spazio di storage pari addirittura a 128 GB, che consentiranno di memorizzare applicazioni, file, immagini, video e musica a piacimento senza la necessità di inserire schede Micro SD. Ma non solo perché le novità di questa nuova edizione sta anche nella particolare scocca in doppio colore rosso e blu divisi solo da una linea dorata di 0.45 millimetri capace di rendere il tutto ancora più originale creando un impatto visivo davvero unico.

Oltre a questo, altre caratteristiche della Premium Edition dell'Ulefone T1 sono il processore MediaTek Helio P25 Octa-Core con 6GB di RAM ed un comparto multimediale caratterizzato da una doppia fotocamera da 16MP+5MP al posteriore ed una 13MP sulla parte anteriore con softlight. Il display invece risulta da 5.5 pollici Full HD quindi un sensore di impronte digitali frontale, connessione globale con 25 bande di frequenza compatibilità con sistemi AR/VR e la presenza di Android 7.0 Nougat come sistema operativo. Per ulteriori informazioni sull'edizione di T1 Premium è possibile visitare il sito del produttore.

Ulefone dichiara un prezzo del nuovo T1 Premium Edition che dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 dollari e in arrivo prossimamente. Per chi invece fosse interessato al modello classico nella colorazione Black, Ulefone T1, è ora disponibile ad un prezzo decisamente conveniente di 170.99€ direttamente a questa pagina.