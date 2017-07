Ulefone T1: al via i preordini per il nuovo smartphone con CPU Helio P25 e 6GB di RAM. Prezzi da 199.99$

Il produttore cinese di smartphone Ulefone ha dato il via ai preordini per il suo nuovo flagship, il nuovo Ulefone T1. Il dispositivo dispone di specifiche tecniche decisamente interessanti come i 6 GB di RAM ma anche un processore quanto mai efficiente della famiglia MediaTek, l'Helio P25. In questo caso solo per alcuni giorni è possibile preordinare il nuovo Ulefone T1 ad un prezzo di 199,99 dollari, ovvero con uno sconto di ben 100$ rispetto al prezzo di listino.

Il nuovo Ulefone T1 è un concentrato di potenza e di bellezza visto che viene alimentato dall'ultimo processore MediaTek Octa-Core Helio P25 con clock a 2,6 GHz e con n quantitativo decisamente importante di memoria pari a 6 GB di RAM. A livello i storage invece parliamo di una memoria da 64 GB in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti per un'esperienza di utilizzo importante anche a livello multimediale. Inoltre l'Ulefone T1 possiede una scheda grafica GPU Mali-T880 ad un clock di 1 GHz per la massima prestazione grafica.

A livello multimediale il nuovo Ulefone T1 è dotato di un sistema con doppio sensore al posteriore capace di rendere di qualità gli scatti realizzati dagli utenti anche meno capaci. In questo caso la doppia fotocamera sul retro risulta costituita da un sensore principale da 16MP per catturare l'oggetto principale e da un sub shooter da 5MP per acquisire informazioni di profondità. Con Ulefone T1 sarà dunque possibile realizzare scatti con effetto Bokeh in modo semplice ed immediato. Oltretutto presente anche una cam anteriore da 13MP capace di realizzare selfie ad alta risoluzione.

A livello di connettività il nuovo Ulefone T1 non è secondo a nessuno visto il supporto ad un elevato numero di frequenze con 25 bande capaci di coprire più di 150 paesi in tutto il mondo. Ulefone T1 è poi equipaggiato da un display da 5.5 pollici Full HD, da una batteria da 3680mAh con caricamento rapido PE + 2.0, da un copro unibody in metallo CNC lavorato ma anche da un sensore frontale per le impronte digitali, giroscopio a 6 assi e Android 7.0 Nougat.

Il nuovo Ulefone T1 viene posto in preordine dalla giornata di oggi fino al 7 di agosto ad un prezzo di soli 19.99$ ai quali sarà possibile aggiungere anche un regalo da parte dell'azienda cinese che riguarda un sacchetto di accessori del valore di 40$ completamente in regalo agli utenti che preordineranno lo smartphone. Per ulteriori informazioni sullo smartphone basterà recarsi alla pagina ufficiale del produttore.