Ulefone MIX: uno sguardo da più vicino allo schermo del nuovo smartphone

L'evoluzione degli smartphone degli ultimi tempi sembra soffermarsi soprattutto sull'introduzione di nuovi schermi completamente borderless ossia senza alcun tipo di cornice o almeno fortemente ridotte. Lo Xiaomi Mi MIX con la sua seconda generazione ha cercato di aumentare ancora di più questo aspetto riducendo ancora di più le cornici e aumentando in questo caso la superficie di utilizzo del device da parte degli utenti.

Quali sono allora le differenze sostanziali tra uno smartphone "vecchio stampo" ed uno con cornici ridotte appunto borderless? Ulefone ha cercato di rispondere a questa domanda facendo un confronto tra il proprio futuro Ulefone MIX e gli altri smartphone realizzati dalla concorrenza Android in un video.

Il nuovo Ulefone MIX possiede un design in linea con quanto visto proprio dagli altri produttori e in questo caso il nuovo device dell'azienda riesce a raggiungere un rapporto tra lo schermo e il suo corpo pari al 90.2%. Questo significa che tenendolo in mano il nuovo Ulefone MIX sarà come tenere in mano solo il display senza alcuna cornice a dare fastidio con un'immersione ancora più forte e importante. Oltretutto lo smartphone è dotato di un display con elevata trasmissività ottica, un elevato rapporto di contrasto, una risposta rapida e colori sempre vivaci in ogni situazione e con ogni contenuto multimediale.

Ulefone MIX è dotato di un pannello da 5.5 pollici ma è dimensionalmente più piccolo rispetto ad altri smartphone Android che posseggono la stessa dimensione dello schermo visto che ci si avvicina a quella che è la grandezza del nuovo iPhone 8 presentato da Apple ma con un display da 4.7 pollici. Per il resto non si conoscono ulteriori informazioni in merito al nuovo Ulefone MIX ma il suo arrivo è sempre più vicina a detta dell'azienda cinese che promette anche un prezzo in pre-ordine quanto mai accattivante.

