TCL e Qualcomm: ecco Movetime Family Watch MT30, smartwatch per bambini e genitori

TCL Communication e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato oggi il nuovo orologio Movetime Family Watch MT30, con processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Un aiuto concreto per i genitori che vogliono rimanere connessi con i loro bambini, anche per mezzo della tecnologia.



Il nuovo orologio, collegabile con lo smartphone, è prima di tutto un gioco a disposizione dei bambini: oltre a poter chiamare o inviare messaggi ai genitori e ad alcuni amici selezionati, fornisce accurate informazioni relative alla geolocalizzazione, ma permette anche il geofencing, ovvero la delimitazione di un’area definita sicura.

“I genitori che lavorano vogliono offrire ai loro figli la libertà di crescere e di diventare indipendenti, per imparare a esplorare il mondo in sicurezza,” ha dichiarato Vittorio Di Mauro, Senior Vice President di TCL Communication. “Con il lancio del Movetime Family Watch MT30, basato sulla piattaforma ben collaudata Snapdragon Wear 2100, siamo entusiasti di poter offrire la miglior connettività e di garantire la massima sicurezza e affidabilità a tutti i genitori che desiderano tenere sotto controllo la sicurezza dei loro figli, mentre si divertono a indossare e a interagire con questo orologio, ricco di funzionalità”.

Movetime Family Watch MT30 è dotato di un colorato schermo touchscreen, molto semplice da utilizzare per i più piccoli, che possono facilmente aggiungere amici tramite Bluetooth, inviare emoji e messaggi, e ovviamente giocare con i numerosi contenuti pre-installati. Naturalmente i genitori sono sempre informati grazie all’app dedicata. Sono previsti inoltre diverse interfacce e cinturini intercambiabili mentre è da citare la certificazione IP67, che garantisce resistenza a polvere e acqua (fino a un metro di profondità).

Importante: grazie al GPS integrato nella piattaforma Snapdragon Wear 2100, MOVETIME Family Watch MT30 mette a disposizione degli utenti numerose funzionalità legate alla localizzazione, tra cui la posizione indoor e outdoor, la chiamata bidirezionale, e soprattutto il geofencing. Il genitore, in quest'ultimo caso, può predisporre una zona di sicurezza che, in caso venga oltrepassata, induce lo smartwatch a inviare un allarme. I genitori possono inoltre visualizzare gli spostamenti del Family Watch tramite l’app dedicata e mettersi in contatto con i propri figli in qualsiasi momento. TCL MOVETIME Family Watch MT30 sarà disponibile a partire da ottobre al prezzo consigliato di €169,00 Euro.