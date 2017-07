Su Geekbuying da oggi spedizioni in Italia in 24-48 ore. Xiaomi Redmi Note 4 in offerta a soli 156.14

E' uno dei portali di vendite online più famosi e da oggi permetterà la spedizione in Italia in sole 24/48 ore. Parliamo di Geekbuying che ha ufficialmente aperto magazzini in Italia permettendo così di accorciare i tempi di spedizione dei prodotti per il pubblico nostrano permettendo dunque di ricevere gli ordini in un massimo di 24 o 48 ore dal momento della spedizione. Un plus non indifferente per tutti coloro che vorrebbero da tempo acquistare sul portale ma che in qualche modo potevano essere frenati dalle lunghe spedizioni dalla Cina o magari anche dai costi di dogana a cui si poteva incorrere.

In questo caso il portale di vendite Geekbuying fa sapere che nei prossimi giorni saranno sempre di più i prodotti che potranno essere spediti direttamente dall'Italia permettendo dunque una riduzione notevole dei tempi di spedizione con i relativi vantaggi per gli utenti. In questo caso per festeggiare questa novità, Geekbuying, ha deciso di mettere in promozioni alcuni suoi prodotti tra i quali lo Xiaomi Redmi Note 4 che viene venduto a soli 156.14€ direttamente a questa pagina.

Sappiamo come lo Xiaomi Redmi Note 4 possegga una scheda tecnica davvero interessante soprattutto per quanto concerne la batteria che essendo da 4.100 mAh permetterà grazie anche ad un'ottimizzazione del software di raggiungere importanti autonomie. Da non sottovalutare anche la presenza di un display con rifinitura 2.5D e soprattutto in risoluzione Full HD da 1920x1080 pixel. A livello di processore lo smartphone possiede uno Snapdragon 625 Octa-Core con clock da 2.0Ghz e l'aggiunta di 3GB di RAM ed uno storage interno da 32GB. A livello multimediale presente una fotocamera posteriore principale da 13MP con apertura focale da f/2.0 e LED Flash. Anteriormente il device invece presenta una fotocamera da 5MP per selfie comunque di qualità.

Lo Xiaomi Redmi Note 4 può essere acquistato ad un prezzo promozionale di 156.14€ direttamente a questo indirizzo e ricordiamo con spedizione da magazzino italiano e dunque consegna in 24/48 ore.