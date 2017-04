Steve Wozniak approva il nuovo Galaxy S8 di Samsung. Il primo smartphone evoluto rispetto ad iPhone

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha ordinato il nuovo Samsung Galaxy S8. E' quanto ha dichiarato durante un'intervista al portale Cnet annunciando come il nuovo smartphone dell'azienda sudcoreana lo abbia colpito sia per il suo aspetto estetico ma anche e soprattutto per quel voler essere un passo avanti agli altri e soprattutto ad iPhone. Il Galaxy S8 è il primo vero smartphone più evoluto di iPhone e questo Apple sicuramente lo sa e non potrà non considerarlo con il suo prossimo top di gamma.

Le parole di Wozniak sono quanto mai cristalline: "L'iPhone aveva dimostrato nel 2007 che un telefono per funzionare poteva possedere anche un solo tasto frontale. Samsung con il nuovo Galaxy S8 ha rivisitato la cosa ed ha eliminato completamente qualsiasi tasto Home proponendo un telefono a tutto schermo". E' il nuovo design dello smartphone dell'azienda sudcoreana ad aver colpito il co-fondatore di Apple. Un dispositivo finalmente diverso da quello che finora era stato presentato sul mercato mobile. "La grande rivoluzione del primo iPhone è stata quella di togliere tasti fisici per interagire con il telefono e di lasciare un solo tasto fisico per la Home. Samsung è andata oltre e propone un display maggiore senza alcun tasto anteriore e soprattutto mantenendo dimensioni consone all'usabilità" continua Wozniak nell'intervista a Cnet.

Parole anche per quanto riguarda il mondo degli smartwatch e soprattutto per l'Apple Watch di cui Wozniak rimane innamorato: "Apple Watch è un prodotto fatto meticolosamente e soprattutto utile. In molti non amano portare un orologio tecnologico perché pensano che questo non offra quel qualcosa in più rispetto allo smartphone. Con Apple Watch invece questo è diverso perché permette di velocizzare molte operazioni come ad esempio capire in anticipo la persona che mi sta chiamando senza dover prendere in mano il telefono. Ma non è tutto visto che si possono rispondere anche ai messaggi direttamente da Apple Watch o addirittura pagare un caffè utilizzando Apple Pay senza dover prendere il telefono o il portafoglio. Questo credo che possa fare la differenza".

Infine Wozniak ha voluto dire la sua anche sulle auto elettriche, da sempre amate dal co-fondatore di Apple che possiede una Tesla Model S ed una Chevy Bolt. In questo caso ha voluto evidenziare il grande lavoro che proprio Tesla ed il suo CEO Elon Musk ha fatto negli ultimi anni e farà in futuro: "Le auto elettriche sono il futuro inutile non dire questo. Nei prossimi anni le grandi case automobilistiche dovranno lavorare assiduamente per permettere a tutti di acquistare ad un prezzo ragionevole veicoli elettrici perché questo sarà meglio per tutti soprattutto per l'ambiente".