Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, con SD835 e display compatti, e Xperia XA1 Plus

La divisione mobile di Sony ha annunciato tre smartphone particolarmente interessanti oggi in occasione di IFA 2017. Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact si aggiungono allo XZ Premium nella fascia alta, e si caratterizzano per la presenza di una fotocamera Motion-Eye capace anche di scansionare oggetti in tre dimensioni. Da menzionare la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 835 anche sul modello Compact, che si pone come il più piccolo sul mercato con Android a vantare una potenza di calcolo simile all'interno di una diagonale da 4,6 pollici.

I due smartphone sono stati accompagnati nella presentazione da Sony Xperia XA1 Plus che occupa un segmento del mercato più basso.

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 è uno smartphone con display Full HD da 5,2 pollici che riprende nelle forme quanto avevamo già visto con XZ Premium in chiave ridotta in termini di dimensioni. Il nuovo modello adotta una fotocamera Motion-Eye con sensore Exmor RS dotata di memoria dedicata in modo da offrire funzionalità inedite, come il Super Rallentatore di XZ Premium che consente la registrazione di video da 960 fps per una breve durata. La funzione Predictive Capture invece consente di effettuare un buffering delle immagini ancor prima dello scatto e solo se individua un movimento o un semplice sorriso che l'utente vorrà immortalare.

In questo modo sarà possibile catturare il momento perfetto anche se non è stato colto l'attimo migliore. Autofocus burst invece segue in maniera intelligente il soggetto in modo da mantenerlo sempre a fuoco. La fotocamera posteriore usa un sensore da 19 MP con stabilizzazione EIS (solo elettronica) e può registrare video 4K, mentre quella frontale un sensore da 13 MP con obiettivo f/2.0. Sony ha inoltre progettato un algoritmo proprietario per la scansione di oggetti in 3D, chiamato 3D Creator, che può trasformare in pochi istanti oggetti reali sfruttando guide personalizzate sulla base della tipologia degli oggetti da scansionare.

Il display Triluminos di Sony Xperia XZ1 è inoltre compatibile con la tecnologia HDR e sfrutta le tecnologie X-Reality per mobile e Dynamic Contrast Enhancer per il miglioramento della qualità delle immagini riprodotte su schermo. Lato audio troviamo invece il supporto della tecnologia Sony DSEE HX per il miglioramento della qualità dei flussi sonori, due speaker stereo rivolti frontalmente e il Digital Noise Cancelling (DNC) che riduce il rumore esterno quando vengono utilizzate cuffie compatibili. Il SoC integrato è l'ultimo Qualcomm Snapdragon 835 octa-core, che viene supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile via scheda di memoria.

Lo smartphone ha una scocca in metallo resistente all'introduzione di liquidi e polvere, un modem Gigabit X16 LTE di Qualcomm e un connettore USB 3.1 di Tipo C. Non mancano infine delle feature specifiche per migliorare l'efficienza di carica della batteria da 2.700 mAh, oltre alla semplice ricarica rapida. Sony Xperia XZ1 sarà disponibile nei colori Moonlit Blue, Venus Pink, Warm Silver e il classico Black a partire della fine di settembre.

Sony Xperia XZ1 Compact

È molto interessante anche Sony Xperia XZ1 Compact, visto che è l'unico smartphone con hardware di fascia alta ad avere un display di dimensioni compatte, esattamente di 4,6 pollici a risoluzione HD (1280x720 pixel). Il SoC integrato è il medesimo del fratello maggiore, quindi l'ottimo Qualcomm Snapdragon 835 che su una risoluzione simile promette prestazioni estremamente elevate. Le funzionalità presenti sono le stesse dello XZ1 standard, quindi fotocamera posteriore Motion-Eye con sensore Exmor RS da 19 MP con stabilizzazione EIS, 3D Creator, auto-focus predittivo e Predictive Capture.

La fotocamera frontale è invece da 8 MP con obiettivo grandangolare da 120°, impostabile con pochi click ad un campo di visione tradizionale da 80°. Non mancano neanche su questo modello le funzioni DSEE HX, il DNC e gli speaker audio stereo per la parte frontale, con l'estetica che è molto simile e con gli stessi materiali nonostante le dimensioni inferiori. Anche il modello Compact è resistente a liquidi e polvere e sarà disponibile nei colori Black, White Silver, Horizon Blue e Twilight Pink. Il modem integrato consente velocità in download da 800 Mbps, la batteria è da 2.700 mAh e sono supportate le tecnologie del modello standard per preservare l'efficienza nel tempo.

Anche Sony Xperia XZ1 Compact verrà lanciato commercialmente a settembre, ed entrambi i modelli utilizzeranno Android 8.0 Oreo già al primo avvio. Chi partecipa al pre-order presso qualsiasi rivenditore fisico e online con estensione .it riceverà in regalo le cuffie Sony h.ear on 2 Wireless NC.

Sony Xperia XA1 Plus

Sony presenta anche il nuovo Xperia XA1 Plus, uno smartphone dotato di un importante display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD. In questo caso il nuovo smartphone dell'azienda giapponese tende a rinnovare il design riprendendo effettivamente quello che si sta vedendo con la nuova serie XA1. A livello hardware il device si propone con un processore MediaTek Helio P20 Octa-Core con una GPU Mali-T880 MP2. Tutto questo viene coadiuvato da 4GB di RAM e da una memoria interna da 32GB espandibile con una MicroSD fino a 256GB.



Il compato fotografico si propone molto interessante con un sensore posteriore da 23 megapixel, apertura focale f/2.0 e messa a fuoco con riconoscimento di fase. Anteriormente invece una cam anteriore da 8 megapixel questa volta priva di Flash LED ma con un'apertura focale da f/2.0 ed autofocus. La connettività comprende il supporto alle reti 4G/LTE con Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e soliti GPS, NFC, USB Type C e il jack da 3.5 millimetri. Batteria da 3.430 mAh che a detta di Sony permette di ottenere buone prestazioni grazie soprattutto alla presenza di Android 7.0 Nougat che dunque riesce ad essere "parco" nei consumi.

Specifiche, disponibilità e prezzi



Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact Xperia XA1 Plus OS Android 8.0 Oreo Android 7.0 Nougat Display IPS 5,2" IPS 4,6" IPS 5,5" Risoluzione Full HD 1080p HD 720p Full HD 1080p Processore Q. Snapdragon 835 MTK Helio P20 RAM 4 GB 4 GB 3 GB Storage 64 GB + microSD 32 GB + microSD 32 GB + microSD Fotocamere 19 MP

13 MP 19 MP

8 MP 23 MP

8 MP Batteria 2.700 mAh 3.430 mAh Dimensioni 148 x 73 x 7,4 mm 129 x 64 x 9,3 mm 155 x 75 x 8,7 mm Peso 132 g 140 g 190 g

Sony Xperia XZ1 verrà venduto in Italia ad un prezzo di lancio di 699 euro, mentre il modello Xperia XZ1 Compact sarà posizionato a 599 euro. Per finire il nuovo Sony Xperia XA1 Plus sarà disponibile sul mercato dal prossimo autunno con prezzo da confermare ma che dovrebbe aggirarsi sui 379€.