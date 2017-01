Sony pronta a presentare 5 nuovi smartphone della serie Xperia al MWC 2017

Il prossimo Mobile World Congress di Barcellona vedrà sul palco anche Sony che secondo le indiscrezioni è pronta a presentare non uno ma ben 5 nuovi smartphone della linea Xperia. Avete capito bene, l'azienda giapponese, ha in programma per il 27 febbraio prossimo un evento specifico in quel di Barcellona proprio per presentare al mondo intero le sue novità in seno alla divisione mobile. In quell'evento gli ultimi rumor dichiarano come Sony abbia pronti nuovi dispositivi della linea Xperia pronti ad essere commercializzati quanto prima.

Parliamo di smartphone di cui le informazioni al momento non sono molte e soprattutto risultano molto frastagliate. Di certo i nuovi dispositivi sembrano puntare ad abbracciare ogni tipo di fascia di prezzo e soprattutto ogni tipo di utenza, da quella pronta a spendere per avere il top di gamma a quella invece che si accontenta di un mid-rage in tutto e per tutto. Proprio per questo le indiscrezioni parlano di cinque smartphone della serie Xperia che vedranno il top di gamma nel nuovo Sony "Yoshino", questo il suo nome in codice, che dovrebbe possedere un display da 5.5 pollici a risoluzione 4K (3840x2160 pixel), quindi processore Snapdragon 835 di Qualcomm, 4 o 6 GB di RAM e fotocamera posteriore Sony IMX400.

Gli altri saranno il Sony "BlancBright" con un display da 5.5 pollici dalla risoluzione WQHD (2560x1440 pixel) e possederà la CPU Qualcomm Snapdragon 635 (anche in alcuni dicono il nuovo 835), quindi 4GB di RAM e fotocamera posteriore sempre Sony IMX400. Vi sarà poi il nuovo Sony "Keyaki" con display da 5.2 pollici dalla risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) equipaggiato dal processore MediaTek Helio P20, 4GB di RAM e fotocamera principale da 23 Megapixel e anteriore da 16 Megapixel.

Infine gli ultimi due smartphone: il Sony "Hinoki" che possederà un display da 5 pollici HD (1280x720 pixel), processore MediaTek Helio P20, 3GB di RAM e fotocamera posteriore da 16 Megapixel ed anteriore da 8 Megapixel. Per il quinto, il Sony "Mineo", purtroppo nessuna informazione in merito alle sue specifiche tecniche almeno al momento.