Samsung Galaxy Note 8: nuove immagini del phablet in tutte le varianti di colore

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 torna a far parlare di sè con nuove immagini in cui lo ritraggono in tutto il suo splendore e soprattutto confermando, almeno secondo le ultime indiscrezioni, tutte le specifiche tecniche che il nuovo phablet dell'azienda sudcoreana dovrebbe possedere alla sua uscita ormai prevista per la fine di agosto o per i primi di settembre. Le immagini sono chiaramente nuovi render che permettono comunque di capire in modo dettagliato come sarà il nuovo Note 8 e soprattutto permettono di vederlo in tutte le possibili varianti di colore. Lo smartphone viene immaginato in due diverse versioni, con e senza il tanto chiacchierato e ben poco piaciuto tasto per lo sblocco con le impronte digitali. Oltre a questo è possibile anche osservare la presenza della nuova fotocamera al posteriore con doppio sensore, la prima per Samsung su di uno smartphone top di gamma.

Le nuove immagini sono state elaborate dai colleghi di Technobuffalo che hanno voluto delineare in maniera quanto più dettagliata possibile il nuovo phablet. Come è possibile osservare il nuovo Galaxy Ntote 8 possiede un design quanto mai simile a quello visto ad oggi con i nuovi Galaxy S8 e S8+ caratterizzato dunque da una cornice in alluminio e una backcover completamente in vetro. Presente il nuovo "Infinity Display" con una dimensione diversa rispetto alla serie S dei Galaxy ossia con una diagonale pari a 6.3 pollici con un aspect-ratio 18.5:9 che di certo permetterà agli utenti di avere una superficie decisamente maggiore rispetto ai passati Note.

Da notare, come detto, la presenza nella parte posteriore di un doppio sensore per la fotocamera principale che dunque porrebbe Samsung al passo con gli altri competitors che già da tempo hanno utilizzano una soluzione del genere nei propri dispositivi di fascia alta. In questo caso si suppone il posizionamento di un sensore da 13MP principale ed uno secondario da 12MP che permetta di realizzare degli ingrandmenti con potenzialità fino a 3X. Il posteriore viene immaginato in due diverse varianti e chissà quale delle due Samsung avrà realmente realizzato. Dalle indiscrezioni ultime sembra che l'azienda possa aver optato per la versione con il sensore delle impronte presente al di sotto del comparto fotografico visto che l'integrazione con il pannello in vetro del display purtroppo non è stata ancora resa realmente disponibile.

Il nuovo top di gamma poi viene immaginato con una carrellata di colorazioni diverse che vedono la presenza del classico nero ma anche del nuovo verde visto in passato e non più riproposto ultimamente, quindi de diverse varianti di azzurro, la versione rosa e non ultima quella classica silver. A corredo tutto ciò le indiscrezioni dichiarano come lo smartphone dovrebbe possedere un nuovo chip potenziato Exynos realizzato ad hoc proprio da Samsung corredato da ben 6GB di RAM per permettere ogni sorta di utilizzo anche e soprattutto business con l'ormai intramontabile S Pen.