Samsung e Android O: ecco quali smartphone si aggiorneranno e quali (forse) non lo faranno

Il nuovo aggiornamento ad Android O, ossia la nuova versione rilasciata da Google al momento solo per gli sviluppatori, arriverà durante il prossimo autunno e con esso tutte le novità che l'azienda di Mountain View ha deciso di introdurre. In questo caso sappiamo bene come gli smartphone con Android Stock, ossia i vari Pixel ma anche gli ultimi Nexus, potranno beneficiare di un aggiornamento praticamente immediato rilasciato appunto da "mamma" Google. Per tutti gli altri però la situazione diventa al solito annosa con i produttori che dovranno implementare le novità della release nelle proprie interfacce grafiche e dunque passerà del tempo affinché gli utenti lo ricevano.

In questo senso ecco giungere alcune indiscrezioni per quanto riguarda gli smartphone di Samsung che contrariamente al passato sta lavorando già per permettere agli utenti di ottenere il nuovo Android O in tempi più consoni e non con ritardi plateali che in qualche modo hanno sempre stuzzicato la rabbia di chi possedeva quel determinato device. SamMobile ha dunque da poco rilasciato una lista in cui vengono menzionati tutti gli smartphone che probabilmente otterranno il nuovo aggiornamento di Android e quali invece sono in dubbio o magari non saranno proprio presi in considerazione. E' palese come tale lista sia frutto di indiscrezioni e di valutazioni di SamMobile e dunque è da prendere con le dovute cautele visto che non è arrivata alcuna ufficializzazione da parte di Samsung.

I device che con molta certezza si aggiorneranno al nuovo Android O risultano essere:

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy Note 8

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Active

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A3 (2017)

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J5 (2017)

Galaxy Note FE

Galaxy Tab S3

Galaxy C9 Pro

Galaxy C7 Pro

Galaxy J7 Prime

I Samsung che invece non riceveranno con molta probabilità il nuovo sistema operativo di Google potrebbero essere:

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy Note 5

Galaxy A7 (2016)

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A3 (2016)

Galaxy J3 (2016)

Galaxy J2 (2016)

Galaxy J1

Infine ci sono alcuni smartphone di cui vi è una qualche incertezza e che potrebbero, come anche no, essere aggiornati ad Android 8.0 e sono: