Quanto sei bravo a lavarti i denti? Te lo dice lo spazzolino con l'IA

Ara di Kolibree è uno spazzolino che si collega ad un'app per smartphone. E' come avere il dentista sempre dietro ogni volta che ti lavi i denti e grazie al deep learning e agli algoritmi di IA può migliorare la tecnica e l'efficacia delle operazioni di pulizia. La tecnologia integrata nello spazzolino può analizzare i movimenti in 16 zone diverse della bocca, e tutti i calcoli possono essere effettuati anche se momentaneamente lo spazzolino non è stato abbinato all'app.

Il dispositivo ha infatti integrate le capacità di catturare, immagazzinare e sincronizzare i dati in ogni momento, anche se si è distanti dallo smartphone. L'intelligenza artificiale usata da Kolibree è predittiva e prescrittiva: può imparare infatti i movimenti tipici effettuati durante la pulizia per intuire la posizione in ogni momento dello spazzolino, e raccomanda come muoversi le prossime volte per migliorare l'efficacia della pulizia e l'igiene dentale generale di ogni utente.

La differenza fra uno spazzolino "smart" tradizionale e Ara sta proprio nell'uso dell'intelligenza artificiale per determinare la qualità della pulizia: la tecnologia originale della società infatti consisteva semplicemente nel collegamento dello spazzolino ad internet, mentre con il nuovo modello i calcoli di intelligenza artificiale vengono compiuti direttamente dallo spazzolino, e poi i dati possono essere condivisi con lo smartphone per monitorare al meglio tutte le analisi.

La piattaforma Kolibree (che consiste in chip, software e piattaforma cloud) viene fornita anche ai dentisti, produttori di spazzolini e sviluppatori di applicazioni per la prevenzione e la cura di malattie delle cavità orali. Il chip può essere integrato su qualsiasi tipo di spazzolino, e serve per eseguire il codice degli algoritmi di intelligenza artificiale trasmettendo tutti i dati alla piattaforma in cloud, con la nuvola che in effetti si occupa di tutte le operazioni (aggiornamenti, analisi, giochi).

Ara è compatibile con iOS e Android, e l'app supporta anche alcune attività ludiche, come Go Pirate, Rabbids Smart Brush che saranno compatibili con iOS nei prossimi mesi. La batteria integrata offre un'autonomia di 10 giorni (3 minuti di attività, due volte al giorno), e servono 5 ore per la carica completa. Lo spazzolino è resistente a liquidi e polveri (IP-67) e costa circa 90 dollari nel mercato americano. Arriverà anche in Italia, ma non sappiamo ancora prezzo e disponibilità.