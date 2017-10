Pixel 2 senza jack audio? Ecco la spiegazione ''comica'' di Google

I nuovi Google Pixel 2 e Pixel 2 XL sono stati ufficialmente presentati qualche giorno fa in un evento mediatico mostrandosi con un carattere innovativo ma soprattutto con un design che in qualche modo ha rispecchiato la volontà di mantenere un profilo basso rispetto ai più spinti estetismi realizzati da altri produttori. Quello che però ha forse fatto più chiacchierare dopo la presentazione è stato il non pervenuto foro per il jack da 3.5mm dell'audio. Google, dopo aver deriso per mesi Apple del proprio iPhone 7 e 7 Plus, ha fatto la medesima scelta sostituendo il classico jack con la porta USB Type-C.

Una decisione che ha portato dissapore tra gli utenti Android che ancora credono nell'utilità di un classico foro per le cuffie con cavo e i quali non si sarebbero mai aspettati questa mossa dall'azienda di Mountain View soprattutto negli smartphone di rappresentanza di Android. La spiegazione sull'eliminazione del jack audio arriva dal Community Manager di Google che ha voluto esternare la motivazione cercando di sedare gli animi dei fedeli androidiani anche se di fatto quest'ultima è sembrata più una presa in giro.

"I nuovi Pixel 2 hanno ancora un jack audio, semplicemente non è più il jack da 3,5 mm, bensì la porta USB Tipo C". E' quanto dichiarato dal dirigente Google che in effetti espone la verità sulla nuova specifica tecnica degli smartphone ma che di fatto non placa la costrizione degli utenti ad usare un adattatore, che oltretutto costa ben 17 dollari, per le cuffie con il cavo. Oltretutto, il Manager di Google, arranca anche sul fatto che i nuovi Pixel 2 siano stati progettati per ottimizzare gli spazi dei vari componenti interni ed esterni con cornici più sottili e il mantenimento del jack da 3.5mm classico non avrebbe permesso tutto ciò. Eppure molti produttori con gli smartphone di ultima generazione sono riusciti nell'intento di assottigliare le dimensioni del corpo e soprattutto utilizzare un display a tutto schermo mantenendo però il foro classico per l'audio.

Insomma una risposta che non sembra possa riuscire ad azzittire gli animi degli utenti Android i quali dovranno acquistare cuffie bluetooth oppure usare l'adattatore presente in confezione, proprio come fatto dagli utenti Apple con i nuovi iPhone 7 e 7 Plus ma che sono stati derisi all'invero simile e che forse ora potrebbero rifarsi proprio grazie a Google.