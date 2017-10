Google batte Apple: l'adattatore per il jack audio venduto a 20 dollari

Google ha deciso di allinearsi ai prezzi di Apple anzi ha fatto di meglio battendo quest'ultima su di un accessorio che tutti avevano fortemente criticato per il suo prezzo. Parliamo dell'adattatore per il jack audio il quale, con l'arrivo del nuovo iPhone 7 e 7 Plus, era divenuto un degno compagno per tutti coloro che avessero voluto utilizzare le cuffie con il cavo vista l'assenza del foro nei nuovi device. L'adattatore jack-lighting è compreso nella confezione di vendita ma tutti coloro che ne vogliono uno in più o lo perdono potranno acquistarlo ad un prezzo di 9$ (in Italia 9€). Ebbene anche Google ha fatto la stessa cosa per i suoi nuovi Pixel 2 peccato che il prezzo da pagare risulta pari a più del doppio.

Guardando infatti sul Google Store dove viene venduto il nuovo Pixel 2 si scopre come il piccolo accessorio utile per non dover ricorrere a cuffie bluetooth sia presente tra gli accessori ad un prezzo di ben 20 dollari. Se per molti i 9 dollari di Apple sembravano già una follia per un accessorio come quello cosa si può ora dire dei 20$ richiesti da Google?

Vero, il futuro è quello di ascoltare musica o di parlare al telefono con auricolari o cuffie wireless ma sembra decisamente fuori luogo far pagare un accessorio come l'adattatore jack audio addirittura più di 17€. L'idea forse è quella di scoraggiare l'uso di cuffie con cavo e di far passare gli utenti alla nuova generazione del Bluetooth vista anche la presentazione delle nuove Pixel Buds di Google o alle AirPods di Apple ma di fatto pare una presa di posizione troppo forte per chi è veramente "audiofilo" e preferisce ancora collegare il cavo delle proprie amate cuffie allo smartphone.