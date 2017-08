Palm tornerà nel 2018, l'annuncio di TCL

Palm, marchio storico tra i primi a lanciare sul mercato uno smartphone, tornerà nel 2018. A dare l'annuncio è TCL, azienda cinese proprietaria del marchio Alcatel e licenziataria del marchio BlackBerry, nonché acquirente dei diritti sul marchio Palm.

L'azienda, che aveva una quota di mercato di assoluto rilievo nell'era pre-iPhone, entrò in crisi dopo il debutto dello smartphone della Mela e il cambio di paradigma che ne conseguì. Palm OS venne ritenuto obsoleto e l'azienda lanciò quindi il Pre, il suo primo smartphone con webOS, nel 2009 per contrastare l'iPhone.

Acquisita nel 2010 da HP, Palm ha conosciuto una fine ingloriosa ed è stata vittima dei tagli dell'allora AD Leo Apotheker. webOS, il suo sistema operativo basato su tecnologie web, è diventato open source ed è stato adottato da LG per i suoi smart TV.

TCL ha ora annunciato che il marchio, di cui ha rilevato i diritti, sarà rilanciato nei primi mesi del 2018. Quasi sicuramente gli smartphone adotteranno Android, similmente alle controparti a marchio BlackBerry. Non ci sono informazioni ulteriori su quanti prodotti saranno lanciati e su quali saranno le loro caratteristiche; Stefan Streit, direttore del marketing per TCL, afferma in un'intervista con Android Planet che il rilancio "ha come target gli adulti che sono cresciuti con il marchio Palm" (tra i quali è incluso lo scrivente).

L'identità di Palm è ormai totalmente dissolta, anche a causa dello scioglimento della società anche e soprattutto in termini di personale. Rimane da vedere se e come TCL sarà in grado di riportare in vita Palm non solo in termini di marchio apposto sui prodotti, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'esperienza d'uso. L'ennesimo smartphone dotato di sistema operativo Android senza modifiche particolari non sarebbe più attrattivo di altri dispositivi simili.

TCL continua a riportare in vita marchi ormai defunti o quasi. Se con BlackBerry sembra che la strada tracciata sia fin qui positiva, resta ancora da vedere cosa l'azienda potrà fare con Palm.