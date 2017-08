Lenovo moto x4 ufficiale: annunciati prezzi, disponibilità in Italia anche di moto z2 Force

Lenovo annuncia a Berlino il nuovo smartphone insieme alla sua divisione Motorola Mobility: Lenovo moto x4, insieme ai dettagli sul lancio europeo e italiano del modello Lenovo moto x2 Force che avevamo già conosciuto a fine luglio.

Motorola moto x4

Lenovo moto x4 viene proposto con un processore Qualcomm Snapdragon 630 (octa-core da massimo 2,2 GHz) coadiuvato da 3 o 4 GB di RAM e 32 GB (o 64 GB in alcune regioni del mondo) di storage espandibile via micro SD esterna. Il suo display è un LCD IPS da 5,2 pollici a risoluzione Full HD, mentre per l'autenticazione lo smartphone si affida ad un sensore d'impronte. A concludere la lista delle specifiche tecniche ci sono una porta USB di Tipo C, il supporto alla ricarica rapida TurboPower con adattatore da 15W e la compatibilità con Bluetooth 5.0 e reti 4G LTE Cat. 13 in download e Cat. 5 in upload.

Lenovo moto x4 utilizza una coppia di fotocamere da 12 MP e 8 MP per la parte posteriore compatibili con le tecnologie Landmark Detection, che consente di eseguire diverse funzionalità a partire dalla realizzazione con filtri facciali per i selfie alla scansione di biglietti da visita. Il modulo supporta anche la doppia tecnologia Autofocus Pixel per migliorare l'affidabilità dei risultati ottenuti. Per il comparto frontale lo smartphone si affida a un modulo da 16 MP con modalità adattiva per rispondere in maniera adeguata anche in condizioni di scarsa illuminazione ambientale e funzione Panoramic Selfie.

La batteria integrata su questo modello è da 3.000 mAh, stipata all'interno di una scocca in alluminio anodizzato resistente ai liquidi e alla polvere con certificazione IP-68. Sulla parte frontale c'è invece una scocca Gorilla Glass con protezione da graffi. Il moto x4 implementa anche l'assistente virtuale Amazon Alexa anche sulla schermata di blocco e supporta fino a quattro dispositivi audio Bluetooth contemporaneamente. Non manca, infine, Moto Key per accedere da telefono o da laptop ai siti web preferiti protetti da password con un tocco del dito.

Lenovo moto x4 sarà disponibile da fine settembre al prezzo di 449,99 euro con configurazione di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage e nei colori Sterling Blue e Super Black.

Motorola moto z2 Force Edition e Moto 360 Camera

Motorola moto z2 Force Edition è invece uno smartphone con display AMOLED a risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel) con scocca in alluminio rinforzato serie 7000 e tecnologia ShatterShield proprietaria per il vetro frontale. Viene dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 835 con 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno espandibile, il tutto alimentato da una batteria da 2.730 mAh che secondo la compagnia dovrebbe risultare ottimale anche grazie alla compatibilità con la tecnologia TurboPower, che permette di avere otto ore di carica in pochi minuti.

Dietro troviamo due fotocamere da 12 MP (di cui una monocromatica) e la compatibilità con le Moto Experiences del modello z2 Play. Il nuovo modello è anch'esso compatibile con i Moto Mods, fra cui la nuova Moto 360 Camera che si può applicare su tutti i dispositivi moto z e consente di registrare video a 360° in 4K con pochissimi click. I video possono esere modificati con un software di editing dedicato per poi essere condivisi sui social media grazie a Google Photos. Trovate un approfondimento sul nuovo moto z2 Force Edition a questo indirizzo.

In occasione di IFA 2017 sono stati annunciati prezzo e disponibilità di moto z2 Force anche in Italia: sarà distribuito nell'unica configurazione da 6/64 GB da Tim e Vodafone ad un prezzo al pubblico, di certo non abbordabilissimo, di 899,99 euro. La Moto 360 Camera sarà invece disponibile "prossimamente" a 289,99 euro.