Leagoo Kiicaa MIX è in arrivo. Ecco le specifiche ufficiale, il prezzo e come riceverlo gratuitamente

Il nuovo Leagoo Kiicaa MIX è ufficiale e con esso anche le sue specifiche tecniche. Dopo due settimane di votazioni da parte del pubblico al quale l'azienda cinese si era rivolta per chiedere quale fosse la versione migliore per gli utenti finali ecco che il nuovo Leagoo Kiicaa MIX possederà un comparto tecnico di prestigio con un prezzo decisamente allettante che di certo farà del display la sua parte migliore con un pannello completamente borderless proprio come piace agli utenti in questo ultimo periodo.

Il nuovo Leagoo Kiicaa MIX possederà dunque in display da 5.5 pollici Sharp in risoluzione Full HD. Caratteristica fondamentale in questo caso è senza dubbio l'assenza totale di cornici ai lati del device che dunque lo proiettano a competere con i più blasonati smartphone del momento che guardano molto al design premium. Oltre a questo presente un processore MediaTek MT6750 con un clock da 1.5GHz Octa-Core accompagnato da 3GB di RAM e da 32GB di memoria interna che potrà comunque essere espansa. A livello multimediale presente una doppia fotocamera da 13MP+2MP mentre all'anteriore presente una cam da 13MP. A tutto questo viene aggiunta una batteria da 3.000 mAh con supporto alla ricarica veloce ma anche la presenza di Android 7.0 Nougat e di un sensore per le impronte digitali anteriore.

Il nuovo Leagoo Kiicaa MIX sarà venduto agli utenti ad un prezzo di soli 139.99$ con la prevendita in arrivo entro il 21 agosto direttamente sul portale online Gearbest. In questo caso però è già attiva la pagina ufficiale del produttore per realizzare la prenotazione dello smartphone che oltre ad ottenere la sicurezza del device permetterà anche di partecipare ad un concorso in cui sarà possibile vincere lo smartphone oppure un pacchetto comprensivo di un buono da 30 dollari di sconto sul portale, un paio di auricolari e una cover in silicone.

L'azienda cinese per il nuovo Kiicaa MIX ha adottato un design estremamente semplice, rimuovendo tutte le linee e contorni in eccesso e rendendo gli angoli rotondeggianti e naturali per una presa ottimale. Con questo design la superficie del display dello smartphone può raggiungere valori incredibili di occupazione pari al 90% oltretutto con il vantaggio della finitura 2,5D che permetterà una migliore presa ma anche e soprattutto angoli di visione migliori. Lo smartphone possiede uno spessore di soli 7,9 mm che dunque permetterà agli utenti di ottenere la migliore presa e il miglior utilizzo in mano.

Anche se il nuovo Leagoo Kiicaa MIX è uno smartphone da 5,5 pollici le sue dimensioni, grazie alla riduzione praticamente totale delle cornici laterali, risultano praticamente pari a quelle di un device con un display da soli 5 pollici permettendo, come detto prima, la migliore usabilità anche ad una sola mano.

Il display da 5,5 pollici risulta un'unità realizzata da Sharp con colori sempre nitidi e con una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel. Lo stesso è coperto da vetro Corning Gorilla Glass 4, che garantirà sicurezza in termini di graffi e cadute.Bello da vedere il nuovo display del Leagoo permette di visionare contenuti multimediali proprio come se stessimo vedendoli nella vita reale grazie alla luminosità che può raggiungere i 400ppi.

Kiicaa MIX colpisce anche per le performance che riesce ad ottenere. Grazie alla GPU Mali-T860 e ai 3GB di RAM di Samsung, il nuovo MIX riesce ad eseguire processi anche impegnativi graficamente parlando sia per quanto concerne applicazioni importanti che giochi pesanti. Il chip MTK6750T non solo offre al nuovo Kiicaa MIX una prestazione veloce e stabile con un basso consumo energetico, ma permette anche un'elevata efficienza e una buona esperienza nel multitasking.

Per quanto riguarda il comparto multimediale lato audio con il nuovo MIX sarà possibile trasformare il processo di codifica e decodifica audio nelle cuffie tramite la porta USB Type-C di cui il device è dotato. In questo caso non sarà più necessario un jack audio da 3.5 mm visto che con la nuova porta di ultima generazione tutti i contenuti multimediali otterranno un livello migliore per quanto concerne il suono senza alcuna perdita di qualità.

A livello fotografico la dotazione di una doppia fotocamera al posteriore con sensori da 13MP e da 2MP, consentiranno al nuovo Leagoo di ottenere ottimi scatti anche con oggetti di difficile presa. Sarà dunque facile scattare e memorizzare ogni momento per non dimenticare gli attimi di vita più significativi.

Frontalmente presente un sensore da 13MP lo stesso usato per la fotocamera anteriore di LEAGOO T5 e che ha ricevuto grandi complimenti dagli utenti per l'ottima messa a fuoco dei soggetti nei selfie, combinando funzioni di luminosità con la particolare modalità di bellezza.

Con la presenza del modulo 4G è più facile e veloce navigare in internet e scaricare applicazioni o video. Grazie al protocollo LTE Cat.6 con il MIX si potrà raggiungere velocità massime di download fino a 300Mbps.

Il sensore di impronte digitali utilizzato su Kiicaa MIX ha un'elevata affidabilità pur essendo il più veloce della sua classe, per un'esperienza utente senza precedenti. Grazie alla tecnologia Smart Touch di cui è dotato per la memorizzazione e l'elaborazione delle impronte digitali in maniera indipendente è possibile sbloccare lo smartphone in modo sicuro ma anche senza attendere secondi preziosi. Creato con la ceramica, il sensore di impronte digitali impara attivamente e migliora progressivamente, in modo che le scansioni diventino ancora più precise nel tempo.

Kiicaa MIX supporta la carica rapida a 5V/2A, ottenuta sia dalla progettazione hardware che dall'ottimizzazione del software. Il processo di ricarica è ora più veloce e più sicuro. In questo caso anche il nuovo tipo di nucleo di litio ad alta capacità che caratterizza la batteria LG da 3.000mAh non solo permette stabilità ma anche duratura. Dopo 600 volte di cicli di carico e scarico, la batteria mantiene l'80% della sua capacità nominale iniziale riuscendo a mantenere un tempo di servizio doppio rispetto agli smartphone più comuni.