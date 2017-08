In arrivo Doogee BL7000, smartphone con super-batteria da 7060mAh

DOGEE BL5000, lo smartphone che deve il suo nome alla batteria integrata da ben 5050mAh, è il telefono con la più grande batteria ai polimeri di litio in commercio. Lo smartphone è basato su sistema operativo Android 7.0 "Nougat" ed è inoltre provvisto di una fotocamera posteriore da 13 megapixel.

Lo smartphone è entrato in fase di prevendita la scorsa settimana tramite lo shop AliExpress ad un prezzo di 139,99 dollari, raccogliendo una buona risposa dal parte del pubblico. Per chi non fosse riuscito ad approfittare dell'offerta niente paura: fino al 7 agosto sarà aperta un'altra finestra di prevendite al prezzo, comunque molto interessante, di 148,79 dollari. Il lancio ufficiale dello smartphone DOGEE BL5000, intanto, avverrà nel corso delle prossime settimane attorno alla mteà di agosto.

Tuttavia se qualcuno riuscisse a trovare stretti anche 5050mAh di batteria potranno essere rassicurati nel sapere che DOOGEE si prepara a lanciare un altro nuovo smartphone, dal nome di BL7000. Come il nome lascia facilmente intendere il nuovo telefono sarà equipaggiato con una batteria da ben 7060mAh. Pochi i dettagli di questo nuovo telefono, al di la di una doppia fotocamera disposta verticalmente sul retro del telefono. Altri dettagli non sono disponibili, ma si può ipotizzare un SoC di fascia media, 64 o 128GB di spazio di storage e sempre Android 7.0 come sistema operativo.

DOOGEE BL700 sarà disponibile più avanti nel corso del mese ad una data e ad un prezzo non ancora specificati.