Il Parlamento Europeo decreta la fine del roaming UE. Niente più sovrapprezzi dal 15 giugno 2017

Un giorno storico quello che pone fine definitivamente al roaming europeo. Dal prossimo 15 giugno 2017 chiunque si trovi a viaggiare anche solo per un giorno in uno dei paesi membri dell'Europa potrà usufruire della propria tariffa nazionale o del proprio abbonamento con chiamate, SMS o dati cellulare senza dover pagare sovrapprezzi o attivare particolari pacchetti. E' la fine di un annoso problema che da anni faceva discutere gli utenti che si vedevano costretti a pagare tariffe quanto mai salate per poter usufruire di pochi minuti di conversazione o magari per poter navigare su internet con il proprio smartphone.

Il via libera è arrivato direttamente dal Parlamento Europeo che ha quindi stabilito in via definitiva i limiti ai prezzi all'ingrosso dell'uso della telefonia mobile, approvando un accordo informale con il Consiglio grazie al voto favorevole di 549 parlamentari, 50 astenuti e solo 27 contrari. La relatrice finlandese del dossier, Miapetra Kumpula-Natri, ha detto di voler "celebrare il fatto che dal 15 giugno non ci saranno più tasse sul roaming. Gli utenti europei in viaggio potranno controllare le proprie e-mail, usare le mappe, caricare foto sui social media, telefonare e scrivere messaggi a casa senza costi aggiuntivi".

Tecnicamente secondo l'accordo, dal 15 giugno 2017, il prezzo all'ingrosso, ossia quello che vale nelle transizioni tra gli operatori, calerà dagli attuali 50 euro per GB a 7.7 euro. Quindi dal primo gennaio 2018 scenderà a 6 euro per proseguire fino al 2022 con una cifra di soli 2.5 euro per Gigabyte. Il ribasso si adeguerà anche alle chiamate che passeranno dagli attuali 5 centesimi al minuto a 3.2 centesimi mentre per gli SMS si scenderà addirittura ad 1 centesimo.

E' chiaro che tali prezzi all’ingrosso del roaming influenzeranno indirettamente i costi finali dei consumatori. Tutto questo consentirà ai consumatori europei di accedere a un maggiore numero di dati mentre viaggiano da un Paese all’altro. Ciò potrà inoltre aprire i mercati ai piccoli operatori e agli operatori di telecomunicazioni virtuali.