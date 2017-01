Huawei, svelata la roadmap per il rilascio degli aggiornamenti futuri di Android 7.0 Nougat

Huawei sta lavorando assiduamente per riuscire ad accorciare al massimo i tempi di distribuzione del nuovo Android 7.0 Nougat su tutti i propri dispositivi, almeno quelli che a livello hardware potranno ottenerlo. Proprio su questo è apparsa in rete un'immagine della roadmap che l'azienda sta seguendo per la distribuzione della propria EMUI 5.0 basata appunto sull'ultimo aggiornamento di Google.

Come è facile osservare dall'immagine il primo dispositivo che otterrà l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat sarà Huawei Nova che secondo la roadmap vedrà il rilascio entro il mese di marzo. A seguire poi vi sarà il roll out per gli Honor Note 8 e per Huawei G9 Plus che vedranno la notifica di aggiornamento per durante il mese di maggio 2017. Nello stesso periodo Huawei rilascierà l'aggiornamento anche per il suo tablet MediaPad M3 che dunque potrà essere utilizzato con le nuove funzionalità di Android Nougat rivisitate da Huawei con la EMUI 5.0.

Sempre dall'immagine è possibile carpire alcune informazioni relative anche al canale Beta degli aggiornamenti di Huawei. In particolare si scopre come alcuni dispositivi abbiano ricevuto già il firmware ad Android 7.0 Nougat, sempre nella versione Beta, negli ultimi giorni dello scorso anno e nei primi di questo nuovo 2017.

Non solo alcune date sono state mantenute dall'azienda, come quelle per Honor 8, segno che la procedura di aggiornamento procede nel migliore dei modi e senza troppi intoppi. E' notizia, infatti, di ieri quella del rilascio ufficiale in Italia dell'aggiornamento alla EMUI 5.0 basata su Android 7.0 Nougat per tutti gli Honor 8 e Honor 8 Premium.